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Кашляв та хвилювався. Як Путін катався в новому російському авто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Кашляв та хвилювався. Як Путін катався в новому російському авто
Змарнілий Путін особисто випробував новий російський автомобіль Lada Aura
фото: скріншот

Камери  не змогли приховати набряклого, блідого обличчя та синяків під очима диктатора

Російський диктатор Володимир Путін прокатався за кермом нової гордості російського автовиробництва – Lada Aura. Відповідні відео поїздки президента РФ опублікували росЗМІ.  

На оприлюднених кадрах видно, що спочатку Путін пристебнув ремінь безпеки і лише потім натиснув на газ. Російський диктатор протягом усієї дороги постійно підкашлював, смикався.

Камери  не змогли приховати набряклого, блідого обличчя та синяків під очима диктатора. Президент РФ схожий радше на труп, а не на живу людину.

Президент РФ прибув на новій моделі АвтоВАЗу до відкриття Північного обходу Твері – на цій ділянці завершується будівництво траси М-11 «Нева» з Москви до Санкт-Петербурга. Диктатор після прибуття офіційно розпочав рух, давши команду «Дозвіл!».

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для безпеки російського диктатора Володимира Путіна роблять усе необхідне з урахуванням ескалації світової напруженості. Як зазначив Пєсков, безпека Путіна забезпечується на належному рівні.

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив ,що українська розвідка знала про серйозну хворобу російського диктатора Володимира Путіна ще два роки тому. У глави Кремля рак. 

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Теги: путін хвороба

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