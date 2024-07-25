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Аномальна спека в Греції призвела до спалаху нового виду коронавірусу: є жертви

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Аномальна спека в Греції призвела до спалаху нового виду коронавірусу: є жертви
На курортах Греції на туристів чатує іще одна смертельна небезпека
фото із відкритих джерел

Туристів, які прямують до Греції, попереджають про новий варіант Covid, який швидко поширюється курортами країни

Туристам у Греції загрожує не тільки екстремальна спека цього літного сезону, а ще одна неприємність. Тих, хто збирається на літні канікули, влада Греції попереджає про випадки Covid, пов’язані з новим варіантом хвороби FLiRT. Середземноморська країна повідомила про збільшення кількості хворих за останні 20 днів. Про це пише The Independent.

У своєму останньому звіті Національна організація громадської охорони здоров'я Греції повідомила, що останнім часом у країні спостерігається зростання кількості госпіталізацій через Covid-19: із 8 до 14 липня 2024 року було госпіталізовано 669 нових пацієнтів, що на 44% більше, ніж у попередні чотири тижні. Загалом зафіксовано 26 смертей від Covid.

Літнє зростання захворюваності на Covid-19 у Греції пов'язують із тим, що люди намагаються ховатися від сильної спеки в приміщеннях, де вірус передається набагато ефективніше. Асоціація профспілки лікарів лікарень Афін і Пірея (EINAP) попередила: очікується, що спалах коронавірусу триватиме до кінця липня.

На тлі цього в деяких грецьких лікарнях уже почали запроваджувати обов'язкове носіння масок, а також обмежувати кількість відвідувачів, вимагаючи від них також негативний експрес-тест на коронавірус.

Що відомо про варіант коронавірусу FLiRT

Вперше FLiRT зафіксували в Індії у листопаді 2023 року. Після цього штам виявили в інших країнах – США, Великій Британії, Південній Кореї. Британські експерти в галузі охорони здоров'я припускають, що на FLiRT не діє імунітет, зароблений після вакцинації нині існуючими препаратами від Covid-19 або захворювання на інші штами вірусу, оскільки він постійно мутує.

Симптоми варіантів FLiRT загалом аналогічні симптомам більш ранніх штамів Covid-19: лихоманка, кашель, втома, втрата смаку та нюху, біль у горлі, болі в м'язах, задишка, головний біль і нежить.

Наслідки FLiRT ті самі, як і в інших штамів коронавірусу. У перехворілих на вірус можуть проявитися симптоми постковидного синдрому – стомлюваність, задишка, кашель, проблеми зі сном, випадання волосся, проблеми з концентрацією і пам'яттю, проблеми з травленням, порушення роботи серцево-судинної системи. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що Covid-19, як і раніше, є причиною близько 1700 смертей на тиждень в усьому світі. ВООЗ закликала вразливі групи населення пройти вакцинацію.

Нагадаємо, у Греції обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку.За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.

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Теги: спека імунітет вірус хвороба туризм Греція здоров'я

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