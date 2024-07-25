Аномальна спека в Греції призвела до спалаху нового виду коронавірусу: є жертви

Туристів, які прямують до Греції, попереджають про новий варіант Covid, який швидко поширюється курортами країни

Туристам у Греції загрожує не тільки екстремальна спека цього літного сезону, а ще одна неприємність. Тих, хто збирається на літні канікули, влада Греції попереджає про випадки Covid, пов’язані з новим варіантом хвороби FLiRT. Середземноморська країна повідомила про збільшення кількості хворих за останні 20 днів. Про це пише The Independent.

У своєму останньому звіті Національна організація громадської охорони здоров'я Греції повідомила, що останнім часом у країні спостерігається зростання кількості госпіталізацій через Covid-19: із 8 до 14 липня 2024 року було госпіталізовано 669 нових пацієнтів, що на 44% більше, ніж у попередні чотири тижні. Загалом зафіксовано 26 смертей від Covid.

Літнє зростання захворюваності на Covid-19 у Греції пов'язують із тим, що люди намагаються ховатися від сильної спеки в приміщеннях, де вірус передається набагато ефективніше. Асоціація профспілки лікарів лікарень Афін і Пірея (EINAP) попередила: очікується, що спалах коронавірусу триватиме до кінця липня.

На тлі цього в деяких грецьких лікарнях уже почали запроваджувати обов'язкове носіння масок, а також обмежувати кількість відвідувачів, вимагаючи від них також негативний експрес-тест на коронавірус.

Що відомо про варіант коронавірусу FLiRT

Вперше FLiRT зафіксували в Індії у листопаді 2023 року. Після цього штам виявили в інших країнах – США, Великій Британії, Південній Кореї. Британські експерти в галузі охорони здоров'я припускають, що на FLiRT не діє імунітет, зароблений після вакцинації нині існуючими препаратами від Covid-19 або захворювання на інші штами вірусу, оскільки він постійно мутує.

Симптоми варіантів FLiRT загалом аналогічні симптомам більш ранніх штамів Covid-19: лихоманка, кашель, втома, втрата смаку та нюху, біль у горлі, болі в м'язах, задишка, головний біль і нежить.

Наслідки FLiRT ті самі, як і в інших штамів коронавірусу. У перехворілих на вірус можуть проявитися симптоми постковидного синдрому – стомлюваність, задишка, кашель, проблеми зі сном, випадання волосся, проблеми з концентрацією і пам'яттю, проблеми з травленням, порушення роботи серцево-судинної системи. Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала заяву, в якій ідеться про те, що Covid-19, як і раніше, є причиною близько 1700 смертей на тиждень в усьому світі. ВООЗ закликала вразливі групи населення пройти вакцинацію.

Нагадаємо, у Греції обмежили допуск туристів до туристичного об'єкта Акрополь через екстремальну спеку.За інформацією влади, це рішення ухвалили, щоб захистити від надмірної спеки як працівників, так і відвідувачів туристичного об'єкта.