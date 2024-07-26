У світі зареєстровано перші смерті від лихоманки Оропуш: які симптоми

Міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило про двох перших у світі жертв лихоманки Оропуш

Дві бразилійки стали першими відомими жертвами лихоманки Оропуш у світі. Обом жінкам, які мешкали у районах штату Баїя, було до 30 років. Про це повідомляє Agitos Mutum з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Бразилії.

За даними міністерства, «дотепер у світовій науковій літературі не було повідомлень про випадки смерті від захворювання». Уточнюється, що у пацієнтів було зареєстровано «ознаки та симптоми, схожі на важку форму лихоманки денге».

Державний департамент охорони здоров'я Баїї вже оголосив про дві смерті. Потерпілими виявилися дві жінки 21 та 24 років, які, як уточнюється, не були вагітні та не мали супутніх захворювань.

Лихоманка Оропуш – тропічна вірусна інфекція. Названа на честь річки Оропуш у Трінідаді та Тобаго, де вперше і був виявлений та ізольований вірус. У Бразилії захворювання було вперше виявлено у лінивця у 1960 році. Лихоманка Оропуче – це інфекція, спричинена вірусом OROV, який передається комарами та проявляється подібно до лихоманки Денге.

«Під час перебігу хвороби у загиблих жінок спостерігалися такі симптоми, як лихоманка, головний біль, м'язовий біль, нудота, блювота, діарея, біль у нижніх кінцівках. У них з’явилися більш серйозні ознаки, такі як: червоні та фіолетові плями на тілі, носові кровотечі, сонливість і сильна вагінальна кровотеча, що свідчить про різке падіння гемоглобіну та тромбоцитів», – йдеться у повідомленні.

Влада Бразилії також розслідує ще один ймовірний випадок смерті від лихоманки Оропуш у південному штаті Санта-Катаріна, а також шість можливих випадків передачі інфекції від матері до дитини, які могли призвести до двох випадків внутрішньоутробної смерті плода. Цього року у країні вже зареєстровано 7236 випадків лихоманки Оропуш, що на 766,6% більше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, у липні 2024 року в Індії було зафіксовано 50 випадків захворювання на вірус Чандіпура, що викликає гострий енцефаліт. Інфекція особливо небезпечна для дітей віком до 14 років.