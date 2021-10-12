Десять років тому Юлія Тимошенко отримала сім років тюрми
Режим Януковича засудив Юлію Тимошенко до семи років ув’язнення
Десять років тому, 11 жовтня 2021 року, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення влади та службових повноважень) до семи років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати посади в органах державної влади, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністравно-господарських обов’язків, на строк три роки.
Обвинувальний вирок оголошував головуючий у справі суддя Родіон Кірєєв.
Суд тоді також задовольнив цивільний позов НАК «Нафтогаз України», який вимагав від Тимошенко компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 мільярда гривень.
Політичні експерти відзначали, що Тимошенко була засуджена за вказівкою Віктора Януковича з метою усунення її як головного конкурента від участі в президентських виборах-2015.
Попри численні звернення і заяви міжнародної спільноти про те, що вирок був політично мотивованим, Юлія Тимошенко у в’язниці пробула до 22 лютого 2014 року.
Відбувала покарання у Качанівській виправній колонії №54.