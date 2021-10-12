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    Десять років тому Юлія Тимошенко отримала сім років тюрми

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    Тимошенко у тюрмі мала проблеми зі здоров&rsquo;ям - Десять років тому Юлія Тимошенко отримала сім років тюрми
    Тимошенко у тюрмі мала проблеми зі здоров’ям
    Фото з відкритих джерел

    Режим Януковича засудив Юлію Тимошенко до семи років ув’язнення

    Десять років тому, 11 жовтня 2021 року, Печерський районний суд Києва оголосив ухвалу про засудження експрем'єр-міністерки Юлії Тимошенко за частиною 3 статті 365 Кримінального кодексу (перевищення влади та службових повноважень) до семи років позбавлення волі з подальшою забороною обіймати посади в органах державної влади, пов’язаних із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністравно-господарських обов’язків, на строк три роки.

    Обвинувальний вирок оголошував головуючий у справі суддя Родіон Кірєєв.

    Суд тоді також задовольнив цивільний позов НАК «Нафтогаз України», який вимагав від Тимошенко компенсації збитків, завданих компанії внаслідок підписання угод у січні 2009 року в обсязі 1,516 мільярда гривень.

    Політичні експерти відзначали, що Тимошенко була засуджена за вказівкою Віктора Януковича з метою усунення її як головного конкурента від участі в президентських виборах-2015.

    Попри численні звернення і заяви міжнародної спільноти про те, що вирок був політично мотивованим, Юлія Тимошенко у в’язниці пробула до 22 лютого 2014 року.

    Відбувала покарання у Качанівській виправній колонії №54.

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    Теги: Юлія Тимошенко суд Нафтогаз України суддя вирок
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    Десять років тому Юлія Тимошенко отримала сім років тюрми