РНБО прогнозує появу штаму «Омікрон» в Україні вже цього тижня

За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною

Новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути виявлений в Україні цього тижня, однак на свята епідемічна ситуація буде стабільною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

«За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу Омікрон може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби», – сказав Данілов.

Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що у зв’язку з наближенням різдвяних і новорічних свят були ухвалені відповідні накази МОЗ і головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів. Окремо також напрацьовані протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

Як відомо, новий варіант Covid-19 «Омікрон» вже зафіксовано у близько 60 країнах світу. Сьогодні у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону».

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