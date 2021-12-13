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    РНБО прогнозує появу штаму «Омікрон» в Україні вже цього тижня

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    Новий варіант Covid-19 &laquo;Омікрон&raquo; вже зафіксовано у близько 60 країнах світу - РНБО прогнозує появу штаму «Омікрон» в Україні вже цього тижня

    Новий варіант Covid-19 «Омікрон» вже зафіксовано у близько 60 країнах світу

    фото: khoda.gov.ua

    За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною

    Новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути виявлений в Україні цього тижня, однак на свята епідемічна ситуація буде стабільною. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов на нараді під головуванням президента Володимира Зеленського, повідомляє пресслужба глави держави.

    «За прогнозами РНБО, епідемічна ситуація в нашій країні на свята має бути стабільною. Очікується, що новий штам коронавірусу Омікрон може з’явитися в Україні цього тижня. Але результати перших досліджень у країнах, де він уже виявлений, свідчать про легший перебіг хвороби», – сказав Данілов.

    Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль поінформував, що у зв’язку з наближенням різдвяних і новорічних свят були ухвалені відповідні накази МОЗ і головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів під час роботи гірськолижних курортів. Окремо також напрацьовані протиепідемічні заходи під час проведення великих масових заходів.

    Як відомо, новий варіант Covid-19 «Омікрон» вже зафіксовано у близько 60 країнах світу. Сьогодні у світі зафіксували першу смерть від «Омікрону».

    Раніше ВООЗ повідомила, який штам небезпечніший – «Омікрон» чи «Дельта».

    Також інфекціоністка Голубовська розповіла, що «Омікрон» уже в Україні та пояснила, для кого він небезпечний.

    Ще медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей.

    Раніше вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Згідно із заявою ВООЗ, «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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    Теги: РНБО свята Україна хвороби Денис Шмигаль Олексій Данілов коронавірус
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    РНБО прогнозує появу штаму «Омікрон» в Україні вже цього тижня