Найбільше протестують близькі до Путіна силовики: Грозєв – про розкол в оточенні диктатора

У Росії наростає к онфлікт між президентом РФ та впливовими російськими силовиками

В оточенні президента РФ найбільше з протестами щодо дій Кремля виступають наближені до Путіна силовики

В оточенні президента Росії Володимира Путіна найбільше протестують найінформованіші силовики. Як повідомив болгарський журналіст, головний розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю з ведучим програми «Грани времени» Муміном Шакіровим, таких називають «інтелектуальною частиною ГРУ» – це люди, які реально мають повну інформацію щодо усіх планів диктатора.

За словами журналіста, протестує також еліта ФСБ, яка знає конкретну кількість жертв серед російських військ, знає про те, що матері, дружини, сестри загиблих або зниклих російських воїнів не припиняють ставити запитання.

«Вони знають, що ця ситуація колись вийде з-під контролю. Це ті частини силовиків, які знають небезпеку режиму, і вони самі зараз готують своє майбутнє. Деякі з них шукають можливість вивезти свої сім'ї з Росії, всі шукають можливості перевезти накопичені гроші (корупційні гроші у багатьох випадках) у долари та євро», – пояснив розслідувач.

Грозєв назвав це «своєрідною зрадою цих людей», тому що вони не дотримуються ідеологічних наказів Кремля, а готуються до альтернативної реальності.

Журналіст розповів, що хакери діляться з ним та колегами безліччю кореспонденції, й звідти випливає, що російські еліти вкрай незадоволені подіями, зокрема й щодо ситуації в Україні.

«Ніхто не чекає жодного позитиву для Росії. А в деяких випадках – дуже жорстка критика щодо рішення розпочати війну. Тож тут, швидше за все, питання не в тому, чи є такий конфлікт, а чи він реалізується в якісь дії еліти проти Кремля. Інформована еліта всередині силовиків розуміє, що війну програно», – зауважує розслідувач.

Нагадаємо, раніше Грозєв повідомив, що представники російської еліти розуміють, що війну в Україні програно, а тому невдоволення діями Кремля зростає ледь не щодня.