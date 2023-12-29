МАГАТЕ підбила підсумки перевірок на українських АЕС

МАГАТЕ заявила про успішні перевірки на ядерних об'єктах України

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про успішні перевірки використання ядерних матеріалів у мирних цілях на українських атомних електростанціях протягом 2023 року. Зазначається, що експерти, незважачи на перешкоди з боку російських окупантів, все ж відвідали об'єкти в України, зокрема Запорізьку АЕС.

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«МАГАТЕ (2023 року – «Главком») продовжило свою важливу роботу в Україні, здійснивши численні особисті експертні місії на атомних електростанціях по всій країні, включно з Запорізькою АЕС, з метою зниження ризику ядерної аварії, незважаючи на ситуацію. Генеральний директор МАГАТЕ особисто керував низкою місій і просував ключові принципи безпеки на найвищому міжнародному рівні», – йдеться в релізі, присвяченому підсумкам року діяльності організації.

Агентство зазначає, що його експерти здійснили численні місії на атомні електростанції по всій країні, а також завітали до Запорізької АЕС з метою зниження ризику ядерної аварії.

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Раніше стало відомо, що російські окупанти відмовилися допустити команду МАГАТЕ на одну з теплоелектростанцій, яка знаходиться поблизу Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Російські окупанти вкотре відмовились допустити МАГАТЕ на ТЕС поблизу ЗАЕС. Доступ до розташованої поруч теплоелектростанції необхідний для оцінки зовнішніх електричних ліній, через які забезпечується резервне живлення ЗАЕС. У випадку зникнення живлення на цих лініях ризик виникнення блекауту на Запорізькій АЕС збільшується вдвічі», – повідомили в Міненерго.

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС. Гроссі зазначив, що очевидні військові дії поблизу АЕС можуть посилити ядерну небезпеку.