Україна екстрадувала російського військового до Литви за катування та воєнні злочини

Підозрюваний у катуваннях цивільних і військовополонених взятий під варту у Литві

Вперше з початку повномасштабної війни Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взяли під варту на три місяці, а ця справа стала історичним прецедентом для системи міжнародного правосуддя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар генерального прокурора Руслана Кравченка.

30 жовтня Вільнюський окружний суд за клопотанням литовського прокурора взяв підозрюваного під варту на три місяці.

«Це історичний та важливий прецедент для всієї системи міжнародного правосуддя. Йдеться про старшого матроса військової поліції ЗС РФ, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине. За нашими даними він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими», – написав генпрокурор.

За даними Нацполіції України, у квітні 2022 року російські військові незаконно затримали у Мелітополі громадян України та громадянина Литви, який перебував у місті з приватною поїздкою і не мав жодного стосунку до військових дій. Їх тривалий час утримували у приміщеннях на території аеродрому, били, погрожували зброєю, тримали у нелюдських умовах та психологічно тиснули. У підсумку деякі з них померли, а серед виконавців злочину був переданий російський військовий.

У Литві підозрюваному висунуто звинувачення за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за воєнні злочини, катування, незаконне позбавлення волі та порушення Женевських конвенцій. За скоєне він може отримати довічне ув’язнення.

Як повідомляє LRT, генеральний прокурор Ніда Грунскене підтвердила, що 29 жовтня підозрюваного доставили до Литви. Вона назвала це «надзвичайно важливим» результатом досудового розслідування воєнних злочинів в Україні, яке проводиться в Литві.

Грунскене зазначила, що за даними литовських слідчих з березня по вересень 2022 року військовослужбовці Збройних сил Росії, зокрема особовий склад 177-го окремого полку морської піхоти Каспійської флотилії, брали участь в організації так званого фільтраційного табору на навчальній базі на території Мелітопольського військового аеродрому. Серед ув’язнених був і громадянин Литви.

Нагадаємо, що Генпрокуратура та Бюро кримінальної поліції Литви затримали групу осіб, підозрюваних в організації та скоєнні вибухів у різних країнах Європи. Організацією та координацією злочинів займалися люди, які мають зв'язки з російською військовою розвідкою.