Що впливає на рішення українців вакцинуватися від коронавірусу

Загалом 60% усіх українців позитивно ставляться до вакцинації

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні провів національне репрезентативне опитування, яке показало, що 42% українців, які ще не вакцинувалися, готові щепитися за певних умов, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

На рішення людини впливає страх перед хворобою, досвід близьких, поради лікарів та міфи про щеплення.



Як показало дослідження, найбільше мотивує охочих щепитися те, що вакцинація може запобігти коронавірусній хворобі чи ускладненням від неї і що вони не заразять інших людей.

Загалом, за даними опитування, 60% українців позитивно ставляться до вакцинації проти Covid-19 і 62% погоджуються, що необхідно робити щеплення.

Лише 14% зазначили, що вони зробили це через рекомендацію роботодавця чи закладу освіти

Серед тих, хто ще не вакцинувався і не бажає цього робити, більшість не довіряють вакцинам, вважають, що вакцинація має більше ризиків, аніж Covid-19, і побоюються реакції на вакцини. Водночас майже чверть вважають, що мають медичні протипоказання до вакцинації проти Covid-19, хоч абсолютні протипоказання можуть мати менше одного відсотка людей, наголосили у МОЗ.



Серед основних причин, чому дехто досі сумнівається – недооцінка ризиків Covid-19, міфи про щеплення та небажання повторно вакцинуватися, якщо в цьому буде необхідність.



Важливою у процесі вакцинації є роль сімейного лікаря. 87% щеплених українців сказали, що прислухалися до поради лікаря щодо вакцинації. З тих, хто ще не вакцинувалися, 77% дослухалися б до поради лікаря вакцинуватися.

Понад половина з тих, хто не хоче вакцинуватися, не довірилися б пораді лікаря з цього приводу, 48% не обговорювали питання щеплення з медиком, а 6% – лікар не рекомендував щепитися.

Дослідження проведене у вересні–жовтні 2021 року (до запровадження “червоних зон”) дослідницькою агенцією Info Sapiens за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та Світового банку. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 006 осіб, старших від 18 років, в усіх регіонах України, за винятком АР Крим і непідконтрольних урядові територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, станом на 3 листопада Україна у трійці лідерів за добовою смертністю від коронавірусу

Також ще три області опинилися під загрозою потрапляння у «червону» зону карантину