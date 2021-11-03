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    «Червона» зона карантину: ще три області опинилися під загрозою потрапляння

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    Наразі &laquo;червоній&raquo; зоні карантину в Україні відповідають 15 областей - «Червона» зона карантину: ще три області опинилися під загрозою потрапляння

    Наразі «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей

    фото з відкритих джерел

    У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області

    В Україні можуть розширити «червону» зону карантину. Ще три області опинилися під загрозою потрапляння в цю зону. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

    За його словами, в цій зоні вже перебуває 16 регіонів.

    «У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільська області», – заявив він.

    Нагадаємо, «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

    Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

    До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Теги: міністр хвороби щеплення вакцинація коронавірус Віктор Ляшко
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    «Червона» зона карантину: ще три області опинилися під загрозою потрапляння