«Червона» зона карантину: ще три області опинилися під загрозою потрапляння

У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області

В Україні можуть розширити «червону» зону карантину. Ще три області опинилися під загрозою потрапляння в цю зону. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час онлайн-брифінгу.

За його словами, в цій зоні вже перебуває 16 регіонів.

«У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільська області», – заявив він.

Нагадаємо, «червоній» зоні карантину в Україні відповідають 15 областей. У «жовтій» зоні карантину залишилося дві області.

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус понад 23 тис. людей. Найбільше нових заражень у Харківській та Одеській областях.

Нагадаємо, симптоми нового штаму коронавірус «Дельта», який наразі лютує в Україні, дещо змінилися.

До слова, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.