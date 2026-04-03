Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
У Харкові зросла кількість загиблих в результаті атаки 3 квітня
Ворожий дрон упав посеред однієї з центральних вулиць міста
фото: Харківської ОВА

У Харкові збільшилася кількість загиблих внаслідок удару російського безпілотника, що стався вдень у п'ятницю, 3 квітня. У лікарні від отриманих поранень померла 29-річна харків’янка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«У лікарні померла 29-річна жінка, яка була поранена сьогодні вдень під час російського удару по Харкову», – зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Синєгубов повідомив, що російський дрон-камікадзе впав посеред однієї з центральних вулиць міста. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено будівлі двох медичних закладів, розташованих поруч із місцем влучання. Також значних пошкоджень зазнали щонайменше чотири цивільні автомобілі.

Раніше повідомлялося, що у Харкова 3 квітня після падіння уламків російського безпілотника загинув чоловік, ще 7 людей постраждали, 3 з них – у важкому стані.

«Главком» писав, що у ніч на 3 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку балістичними ракетами Україну. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова, ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань. 

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.

Читайте також:

Теги: війна Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua