У Харкові зросла кількість загиблих в результаті атаки 3 квітня

Ворожий дрон упав посеред однієї з центральних вулиць міста

В результаті дронової атаки росіян у Харкові зросла кількість загиблих

У Харкові збільшилася кількість загиблих внаслідок удару російського безпілотника, що стався вдень у п'ятницю, 3 квітня. У лікарні від отриманих поранень померла 29-річна харків’янка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

«У лікарні померла 29-річна жінка, яка була поранена сьогодні вдень під час російського удару по Харкову», – зазначив очільник Харківської обласної військової адміністрації.

Синєгубов повідомив, що російський дрон-камікадзе впав посеред однієї з центральних вулиць міста. Вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено будівлі двох медичних закладів, розташованих поруч із місцем влучання. Також значних пошкоджень зазнали щонайменше чотири цивільні автомобілі.

Раніше повідомлялося, що у Харкова 3 квітня після падіння уламків російського безпілотника загинув чоловік, ще 7 людей постраждали, 3 з них – у важкому стані.

«Главком» писав, що у ніч на 3 квітня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку балістичними ракетами Україну. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Ігоря Терехова, ворог завдав чотирьох ударів по Київському району міста. Наразі триває збір детальної інформації щодо масштабів руйнувань.

Майже одночасно з атакою на Харків вибухи пролунали у Запоріжжі. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров підтвердив ракетний обстріл, про який раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ через загрозу застосування балістики. Також під ворожим вогнем опинився Павлоград Дніпропетровської області – у мережі писали про вибухи.