Готуються до наземного вторгнення? Іран мобілізував понад мільйон людей

Ескалація військово-політичної ситуації на Близькому Сході та у стосунках з Вашингтоном підштовхнула Тегеран до масової мобілізації людей

Тегеран заявляє про повну готовність до відбиття ймовірної наземної операції Пентагону. До лав збройних сил масово залучають ополченців «Басідж», водночас США продовжують нарощувати угруповання в регіоні. Іранські державні медіа повідомили про мобілізацію понад 1 млн осіб для захисту країни від можливого вторгнення сухопутних військ США, інформує «Главком».

За даними Тегерана, до лав армії та Корпусу вартових ісламської революції приєдналися сотні тисяч добровольців. Окрім регулярних частин, задіяно воєнізоване ополчення «Басідж».

«Для наземного протистояння з американськими військами було мобілізовано понад мільйон іранських бійців», – пише видання.

Повідомляється, що мобілізаційні заходи охопили всі провінції країни. Іранська влада використовує риторику «священної оборони», закликаючи населення готуватися до затяжної партизанської війни у разі прориву кордонів.

«США хочуть відкрити Ормузьку протоку за допомогою тактики самогубства та самознищення; нехай так. Ми готові як до реалізації їхньої стратегії самогубства, так і до того, що протока залишиться закритою», – заявило медіа військове джерело.

На тлі цих заяв Пентагон завершив перекидання додаткових сил до Перської затоки. Наразі в регіоні зосереджено авіаносні групи та підрозділи швидкого реагування, проте офіційного наказу про перехід кордону Ірану з Вашингтона не надходило.

«Главком» писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа може розглядати можливість розширення військової присутності США на Близькому Сході, включно з ударами по стратегічних іранських цілях. Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність у регіоні. Як пише ЗМІ, розглядаються різні варіанти дій, включно з операціями щодо ключових об'єктів, які мають критичне значення для іранської економіки та військової інфраструктури.

Як повідомлялося, адміністрація США вивчає варіант проведення наземної операції на іранському острові Харг, який є ключовою точкою експорту енергоресурсів Тегерана.

Розташований у північній частині Перської затоки, цей об'єкт забезпечує обробку 90% іранської нафти, що робить його критично важливою ціллю для здійснення економічного тиску. Хоча американська авіація вже завдала ударів по військових об'єктах на острові в середині березня 2026 року, президент Трамп припускає можливість відправлення морської піхоти та повітряно-десантних військ для повного контролю над нафтовою інфраструктурою.

До слова, президент США Дональд Трамп вирішив на 10 діб подовжити період утримання від атак на об'єкти енергетичної інфраструктури Ірану. Трамп зазначив, що таке рішення ухвалено на прохання іранського уряду, тож пауза триватиме до вечора понеділка, 6 квітня.