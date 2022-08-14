У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)

Після прильоту чути звуки, що нагадують вторинну детонацію боєприпасів

Увечері 13 серпня в Новій Каховці (Херсонської області) зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Херсонська область. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!»,- зазначив він.

Російські ЗМІ пишуть про попадання в районі заводу «Сокіл».

Тим часом Telegram-канали поширюють фото наслідків удару і говорять про вибухи в районі «Електромашу».

Після прильоту чути звуки, що нагадують вторинну детонацію боєприпасів.

Зазначимо, Херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи, які чути одразу у кількох місцях області.

Так, вибух було чутно у Чкалові, Новотроїцькому та Нижніх Сірогозах. У Великій Благовіщенці та Чаплинці – теж сильний вибух. Крім цього, відомо про вибухи у Новій Каховці. Усі ці населені пункти розташовані на схід від Херсона та є окуповані рашистами.

Нагадаємо, завершилася 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.