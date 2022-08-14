Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)
В окупованій Новій Каховці пролунали потужні вибухи
фото: Нова Каховка

Після прильоту  чути звуки, що нагадують вторинну детонацію боєприпасів

Увечері 13 серпня в Новій Каховці (Херсонської області) зафіксували прильоти по позиціях російських окупантів. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

«Херсонська область. Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити орків!»,- зазначив він.

Російські ЗМІ пишуть про попадання в районі заводу «Сокіл».

Тим часом Telegram-канали поширюють фото наслідків удару і говорять про вибухи в районі «Електромашу».

Після прильоту  чути звуки, що нагадують вторинну детонацію боєприпасів.

Зазначимо, Херсонські Telegram-канали повідомляють про вибухи, які чути одразу у кількох місцях області.

Так, вибух було чутно у Чкалові, Новотроїцькому та Нижніх Сірогозах. У Великій Благовіщенці та Чаплинці – теж сильний вибух. Крім цього, відомо про вибухи у Новій Каховці. Усі ці населені пункти розташовані на схід від Херсона та є окуповані рашистами.

Нагадаємо, завершилася 171-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької і Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. 

Теги: війна в Україні ЗМІ окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
Окупанти зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)
У Новій Каховці «приліт» по позиціях окупантів: детонує боєкомплект ворога (відео)
Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей (аудіо)
Окупанти жаліються, що в армію РФ набрали «шваль» та дітей (аудіо)
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак
Загроза обстрілів: мешканців Нікополя попереджають про ймовірність ворожих атак
Президент назвав найгарячіші точки фронту
Президент назвав найгарячіші точки фронту

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Терорист Гіркін запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір
80K
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
49K
Втрати: Генштаб повідомив, де загинуло найбільше окупантів
25K
Кремль погрожує «розширити географію спецоперації»
24K
Безугла поскаржилася на волонтерів до СБУ: опозиція виступила із заявою
23K
Криворізький чиновник відпочивав в окупованому Криму та на російських курортах (фото)

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту