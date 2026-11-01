191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026

Лінія фронту станом на 1 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 53 авіаційних удари – скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4724 дронів-камікадзе та здійснив 1744 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

1 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 81 окупанта, 13 поранено. Знищено 23 одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п'ять спеціальних засобів, чотири укриття, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 51 укриття противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 16 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Караїчного, Захарівки, Колодязного та в районах Устинівки й Охрімівки. Дві атаки тривають.

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели три штурмові дії, атакуючи у бік Радьківки та Куп'янська.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 10 спроб загарбників просунутися у бік Степового, Зеленої Долини та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися у бік Миколаївки, Оріхуватки та в районі Юрківки.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

Олексієво-Дружківки

Миколайпілля

Осикового

Райського

Павлівки

Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

Софіївки

Вільного

Світлого

Водянського

Василівки

Молодецького

Удачного

у бік Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки

Сім боєзіткнень тривають.

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік Єгорівки, Копанів, Гіркого та поблизу Добропілля.

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у бік Лук'янівського.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не здійснювали.

Нині триває 1712-й день повномасштабної війни.