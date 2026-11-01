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191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026
Ситуація на фронті 1 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 1 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 53 авіаційних удари – скинув 181 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 4724 дронів-камікадзе та здійснив 1744 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

1 листопада на фронті відбулося 191 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 81 окупанта, 13 поранено. Знищено 23 одиниці автомобільної техніки, один засіб РЕБ, п'ять спеціальних засобів, чотири укриття, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів. Пошкоджено дев'ять одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один спеціальний засіб, три пункти управління БпЛА та 51 укриття противника. Знищено або подавлено 148 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Окупанти завдали двох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 16 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік Тернової, Караїчного, Захарівки, Колодязного та в районах Устинівки й Охрімівки. Дві атаки тривають.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Окупанти провели три штурмові дії, атакуючи у бік Радьківки та Куп'янська.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито 10 спроб загарбників просунутися у бік Степового, Зеленої Долини та в районі Зарічного. 

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупиняли три спроби загарбників просунутися у бік Миколаївки, Оріхуватки та в районі Юрківки.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Противник штурмових дій не проводив.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів у районі Костянтинівки та у бік:

  • Олексієво-Дружківки
  • Миколайпілля
  • Осикового
  • Райського
  • Павлівки
  • Новопавлівки

Два боєзіткнення тривають.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 30 атак. Окупанти намагалися просунутися неподалік:

  • Софіївки
  • Вільного
  • Світлого
  • Водянського
  • Василівки
  • Молодецького
  • Удачного
  • у бік Добропілля, Новогришиного, Мирного, Сергіївки, Новопавлівки

Сім боєзіткнень тривають. 

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог штурмових дій не проводив.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Сили оборони відбили шість ворожих атак у бік Єгорівки, Копанів, Гіркого та поблизу Добропілля.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Окупанти провели одну штурмову дію, атакуючи у бік Лук'янівського.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Окупанти штурмових дій не здійснювали.

191 бій за добу: лінія фронту станом на 1 листопада 2026 фото 12

Нині триває 1712-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ укриття Костянтинівка Покровськ Лиман фронт

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