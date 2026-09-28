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Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року
Триває 1678-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8845 дронів-камікадзе та здійснили 2918 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та чотири пункти управління БпЛА противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилівська Слобода, Корчаківка, Писарівка, Яструбщина, Кореньок, Могриця, Товстодубове, Садки, Мар'їне та Пустогород. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми, Хотінь та Вільна Слобода.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 1

Загарбники шість разів атакували в районах Бачівська, Гірок та Волфиного.

На південно-слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного.

На куп'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 3

Ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки.

На лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти сім разів атакували в районах Колодязів, Новоселівки, Зарічного, Лимана та Діброви.

На слов'янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 5

Противник здійснив три штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка.

На краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 6

Окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Федорівка Друга.

На костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 7

Зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Миколайпілля, Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру.

На покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 8

Українські захисники зупинили 20 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Добропілля, Вільного, Білицького, Чернігівки та Мирного.

На олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили п'ять атак у напрямках населених пунктів Січневе та Вербове.

На гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року фото 10

Окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Копанів, Єгорівки та Мирного.

Нагадаємо, триває 1678-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна Генштаб фронт

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