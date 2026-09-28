Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2026 року

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 25 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 229 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, під час яких скинув 277 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 8845 дронів-камікадзе та здійснили 2918 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили та чотири пункти управління БпЛА противника.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Гаврилівська Слобода, Корчаківка, Писарівка, Яструбщина, Кореньок, Могриця, Товстодубове, Садки, Мар'їне та Пустогород. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Суми, Хотінь та Вільна Слобода.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники шість разів атакували в районах Бачівська, Гірок та Волфиного.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Козачої Лопані, Волохівського та Приколотного.

На куп'янському напрямку

Ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Колісниківки.

На лиманському напрямку

Відбито спроби вклинитися в українську оборону. Окупанти сім разів атакували в районах Колодязів, Новоселівки, Зарічного, Лимана та Діброви.

На слов'янському напрямку

Противник здійснив три штурмові дії в районі населеного пункту Миколаївка.

На краматорському напрямку

Окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Федорівка Друга.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 25 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Миколайпілля, Костянтинівки, Новоселівки, Іллінівки, Довгої Балки та Русиного Яру.

На покровському напрямку

Українські захисники зупинили 20 атак. Ворог виявляв активність у районах Сергіївки та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Добропілля, Вільного, Білицького, Чернігівки та Мирного.

На олександрівському напрямку

Загарбники здійснили п'ять атак у напрямках населених пунктів Січневе та Вербове.

На гуляйпільському напрямку

Окупанти 12 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районах Різдвянки, Копанів, Єгорівки та Мирного.

Нагадаємо, триває 1678-й день повномасштабної війни в Україні.