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207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026
Ситуація на фронті 28 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 28 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 54 авіаційних удари – скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5315 дронів-камікадзе та здійснив 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 серпня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 45 окупантів та поранено 13. Знищено три одиниці спеціальної техніки та 18 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 256 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Захарівки, Охрімівки та Волохівки. Два боєзіткнення тривають. 

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Новоосинового.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися в районах:

  • Шийківки
  • Греківки
  • Ставків
  • Лиману
  • Діброви
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили п'ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано п'ять ворожих штурмів у районах Заповідного та Юрківки.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки. Два боєзіткнення тривають. 

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

  • Торецького
  • Софіївки
  • Вільного
  • Добропілля
  • Новогришиного
  • Котлиного
  • Сергіївки
  • Удачного
  • Молодецького
  • Муравки
  • Біляківки
  • Новопавлівки 
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Піддубного, Маліївки та Рибного. Одна атака триває.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 13 атак окупантів у районах:

  • Різдвянки
  • Гіркого
  • Долинки
  • Копанів
  • Єгорівки 
207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки противника в районах Красногірського та Новопавлівки.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026 фото 12

Нині триває 1647-й день повномасштабної війни.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Слов’янськ Покровськ

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