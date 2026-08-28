207 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 серпня 2026

Лінія фронту станом на 28 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 54 авіаційних удари – скинув 203 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5315 дронів-камікадзе та здійснив 2106 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 серпня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 45 окупантів та поранено 13. Знищено три одиниці спеціальної техніки та 18 укриттів ворога. Пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки, один пункт управління БпЛА та 68 укриттів противника. Знищено або подавлено 256 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Стариці, Захарівки, Охрімівки та Волохівки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Новоосинового.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дев'ять спроб загарбників просунутися в районах:

Шийківки

Греківки

Ставків

Лиману

Діброви

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили п'ять спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Кривої Луки та Рай-Олександрівки. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Зафіксовано п'ять ворожих штурмів у районах Заповідного та Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки та Новоселівки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 31 атаку. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Торецького

Софіївки

Вільного

Добропілля

Новогришиного

Котлиного

Сергіївки

Удачного

Молодецького

Муравки

Біляківки

Новопавлівки

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у районах Піддубного, Маліївки та Рибного. Одна атака триває.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 13 атак окупантів у районах:

Різдвянки

Гіркого

Долинки

Копанів

Єгорівки

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили чотири атаки противника в районах Красногірського та Новопавлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1647-й день повномасштабної війни.