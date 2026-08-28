Карта бойових дій в Україні станом на 28 серпня 2026 року

На Покровському напрямку окупанти здійснили 40 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 250 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак російські війська здійснили на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 40 штурмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 86 авіаційних ударів, під час яких скинули 274 керовані авіабомби. Крім того, окупанти застосували 10 602 дрони-камікадзе та здійснили 3396 обстрілів позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 76 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Малушине, Винторівка, Яструбщина, Журавка, Потапівка та Чуйківка Сумської області, а також Кам’янська та Ковпинка Чернігівської області. Крім того, російські війська завдали авіаційного удару по Товстодубовому.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили дев’ять районів зосередження живої сили противника, одну гармату та пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

скриншот із Deep State

Минулої доби українські захисники зупинили дві штурмові дії противника. Водночас російські війська здійснили 45 обстрілів позицій Сил оборони та населених пунктів, два з них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 12 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у напрямках Козачої Лопані, Гоптівки, Графського, Рубіжного, Стариці, Довгенького, Радьківки, Охрімівки, Чугунівки та Захарівки.

На Куп’янському напрямку

скриншот із Deep State

Минулої доби російські війська наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти 11 разів намагалися прорвати українську оборону. Ворог атакував у напрямку Лимана, а також у районах Нового Миру, Новоселівки, Шийківки та Чернещини.

На Слов’янському напрямку

скриншот із Deep State

Противник здійснив сім штурмових дій у районі Кривої Луки та у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

скриншот із Deep State

Російські загарбники здійснили одну атаку у напрямку Малинівки.

На Костянтинівському напрямку

скриншот із Deep State

Ворог здійснив 35 атак у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Іллінівки, Новоселівки, Русиного Яру, Новопавлівки, Софіївки, Кучерового Яру та Довгої Балки.

На Покровському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили 40 атак противника. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Білицького, Добропілля, Ганнівки, Чернігівки, Світлого, Василівки та Сергіївки, а також у районах Молодецького, Новопідгороднього, Котлиного, Удачного та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

скриншот із Deep State

Російські війська здійснили чотири атаки в районах Мирного, Рибного та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

скриншот із Deep State

Окупанти сім разів атакували позиції українських захисників. Ворог намагався просунутися у напрямках Воздвижівки, Червоної Криниці, Верхньої Терси та Гуляйпільського.

На Оріхівському напрямку

скриншот із Deep State

Українські захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах Малої Токмачки, Новоданилівки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Російські війська один раз намагалися покращити свої позиції.

Нагадаємо, триває 1647-й день повномасштабної війни в Україні.