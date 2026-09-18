Посаду головного фігуранта операції «Карфаген» Кропиви ліквідовано – наказ в. о. генпрокурора

Водночас ліквідація посади не означає автоматичного звільнення Кропиви з органів прокуратури

В Офісі генерального прокурора ліквідували посаду заступника керівника Департаменту міжнародного співробітництва, яку обіймав Сергій Кропива – фігурант антикорупційної операції «Карфаген». Це «Главкому» підтвердила речниця Офісу генерального прокурора України Мар'яна Гайовська.

За її словами, виконувач обов'язків генерального прокурора наказом реорганізував Департамент міжнародного співробітництва ОГП. У межах реорганізації, зокрема, ліквідовано посаду заступника начальника департаменту, яку обіймав Кропива.

Водночас ліквідація посади не означає автоматичного звільнення Кропиви з органів прокуратури. Дисциплінарна скарга щодо нього вже перебуває на розгляді Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів має вирішити питання про накладення дисциплінарного стягнення, серед можливих заходів якого є звільнення Кропиви з органів прокуратури.

Раніше в ОГП пояснили, що прокурора не можуть звільнити лише через повідомлення про підозру або перебування під вартою. Водночас виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський звернувся до КДКП з проханням пришвидшити розгляд дисциплінарної скарги та відсторонити Кропиву від посади.

Кропива є фігурантом операції НАБУ і САП «Карфаген». За версією слідства, він очолював злочинну організацію, учасники якої систематично отримували неправомірну вигоду за сприяння діяльності шахрайських колцентрів та легалізовували одержані кошти.

6 вересня Вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави 120 млн грн. САП просила визначити заставу у 200 млн грн. Кропива своєї вини не визнав.

15 вересня під час розгляду апеляції Кропива попросив зменшити заставу до 2 млн грн. Захист також просив замінити тримання під вартою на домашній арешт з електронним браслетом.

16 вересня Апеляційна палата ВАКС залишила рішення без змін. Таким чином, Кропива залишився під вартою з можливістю внесення 120 млн грн застави.