220 компаній і 51 фізична особа: Зеленський розповів про санкції проти посібників терору

«Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні», – президент

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 458-го дня війни звернувся до українців. Він детальніше розповів про новий пакет санкцій проти компаній та фізичних осіб, що працюють на терор. Також глава держави подякував військовим.

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Головне зі звернення президента

Сьогодні – ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор. Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають усі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.

Коли Росія починала цю агресію, там дивилися на світ, як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито всі у світі такі ж цинічні й нібито так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі. Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні.

За підсумками тижня хочу подякувати Японії за новий санкційний пакет проти Росії. Дякую й за нову безпекову допомогу від Японії. Це те, що реально рятує життя.

Дякую Фінляндії за новий оборонний пакет для України, це рішення ухвалено теж цього тижня.

Дякую Німеччині за передачу нашій державі чергової партії різних оборонних засобів, які посилять наш захист від російського терору, зокрема й захист неба.

Хочу подякувати Канаді за готовність зміцнювати своє лідерство в підтримці України.

Дякую Ісландії за допомогу нашому захисту й нашим людям.

Наступний тиждень теж зробимо сильним із погляду нашої співпраці з партнерами. Жодного тижня не втрачаємо.

І, як завжди, дякую нашим воїнам, кожному й кожній, хто особливо відзначився на тижні.

Бахмутський напрямок… 80-та окрема десантно-штурмова бригада – дякую, воїни, за ваші активні дії! Це саме те, що потрібно. Славетна 93-тя окрема механізована бригада «Холодний Яр» – дякую вам за стійкість і за вашу сміливість! Молодці!

Лиманський напрямок… 81-ша окрема аеромобільна бригада – дякую вам, хлопці, за вашу результативність у знищенні ворога!

ОСУВ «Таврія»… 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, 59-та окрема мотопіхотна бригада й десантники нашої «Сімдесятдевʼятки» – я дякую всім вам! Як завжди – міцні, як завжди – ви дуже ефективні!

Слава всім, хто захищає нашу державу! Слава всім, хто допомагає!

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо легалізації партнерств для одностатевих пар. Він наголосив, що Міністерство юстиції уже над цим працює.

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Також Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом.