6 січня – Святвечір: традиції та обов'язкові страви

Святий вечір починається із молитви та запалюванням різдвяної свічки, після чого всі куштують кутю, а згодом потрібно посмакувати кожною стравою

На столі має стояти 12 пісних страв

Незабаром українці святкуватимуть Різдво Христове – одне з найважливіших християнських свят. У частини українців свято вже пройшло, проте чимало мешканців України святкуватимуть 7 січня.

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Переддень Різдва Христового називають Святий вечір, Різдвяний святвечір або Святвечір. Також ця дата отримала назву Першої куті або Першої коляди.

Напередодні Різдва на вечерю збирається вся родина за одним столом. За традицією цього вечора на столі має стояти 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів.

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Цей день слід провести в молитвах, подяці, смиренні й передчутті світлого свята.

У Святвечір із появою першої зірки українці сідають за щедрий, але пісний стіл. Запізнюватися на вечерю членам сім'ї не можна. М'ясні страви можна буде вживати лише наступного дня.

Святий вечір починається із молитви та запалюванням різдвяної свічки, після чого всі куштують кутю. Згодом потрібно посмакувати кожною стравою.

Страви їдять ложками. На столі має бути зайва тарілка, ложка і пустий келих для тих з родини, хто не дочекався цієї Вечері. Свічка має горіти увесь Святвечір, поки не згорить вся, щоб була вдома Божа іскра любові.

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Важливе місце під час Святвечора посідає оформлення столу. Його застеляють свіжим сіном або соломою, зверху насипають трохи зерна і покривають скатертиною. По кутках столу під скатертину кладуть по зубчику часнику, який згідно з народними віруваннями буде оберігати дім від злих сил та хвороби. Також часник символізує здоров’я і очищення від гріхів.

Почесне місце в оформленні займає дідух, якого ставлять на почесне місце у хаті. Це житній, пшеничний або вівсяний сніп, який символізує добробут, хороший урожай та багатство. А ще вважається, що він приносить затишок та святкову атмосферу.

12 страв на Святвечір

Кутя

Це каша з цілісних зерен пшениці з маком, медом та горіхами. Зерно в куті символізує достаток і вічне життя, воскресле життя, а мед – символ чистоти та Божого слова. Мак символізує мучеництво, невинно пролиту кров. Іноді для куті використовують ячмінь, пшоно і навіть рис. У кашу додають також сухофрукти та цукор. Кутю після вечері залишають на цілу ніч на столі для душ померлих, оскільки вона символізує єднання з Богом і світом померлих.

Пісний борщ

Іноді замість борщу на Різдво готують капусняк. Традиційна різдвяна перша страва символізує кров дітей, яку пролив цар Ірод. Часто до столу у Святвечір подають ще й грибну юшку.

Пісні голубці

У різних областях України у голубці роблять різну начинку – рис із овочами, рис з морквою та цибулею, гречку з овочами, гречку з грибами, суміш гречки та тертої картоплі. Назва «голубці» вказує на символ – голуба, який несе Божу любов, символізує Святого Духа, красу та силу отриману від Бога Творця. А головне – символізує мир.

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Хліб

Часто на стіл на Різдво ставлять домашню паляницю, з часником і горохом. Горох символізує багатство, а часник проганяє геть нечисту силу. Сам хліб символізує смерть і воскресіння: зерно кидають у землю, воно «помирає», але дає плоди, тим самим «воскресаючи».

Гарнір

Зазвичай для гарніру беруть тушковану картоплю з цибулею та морквою.

Соління

Гриби, квашена капуста, огірки, помідори.

Пісні салати

Це можуть бути салати з овочів, салати з квашеною капустою чи вінегрет.

Гриби

Тушковані, запечені в духовці або у вигляді грибної підливи до гарніру, у голубцях або варениках. А ще можна використати мариновані гриби.

Риба

До пісного столу можна подавати рибу, тому вона на святковому столі повинна бути обов'язково – фарширована, маринована, копчена, заливна, запечена, у вигляді салату або консервована. Знак риби був першою монограмою Ісуса Христа. Також, першими учнями Ісуса Христа були рибалки. Усі віряни, учні і сам Ісус Христос уподібнювались рибі, бо перебувають у безпеці у воді, а саме у «воді вчення».

Пампушки

Начинкою може бути капуста, горох, картопля чи зелень, а також солодкі начинки. Пампушки символізують святих на небі, які отримали вічне життя повіривши в Ісуса Христа. Символ свята, радості, достатку і щастя, яке дарує Бог.

Вареники

Вони можуть бути з картоплею, капустою та навіть горохом. У Святвечір їх подають із найпростішою засмажкою. Ця страва символізує достаток та ситість. Господь призначив місце людини у Царстві Божому, де вона житиме добре «як вареник в маслі».

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Узвар

Компот із сухофруктів, до якого додають мед чи цукор. Його варять заздалегідь, дають настоятися 5-6 годин та подають до столу холодним. Узвар символізує народження, нове життя, а саме – народження Ісуса Христа, а вода є символом очищення душі і тіла. З давніх-давен узвар символізував хороше життя, оскільки сухі і свіжі фрукти, які використовують у приготуванні узвару, означали родючість, а мед – солодке життя.

Нагадаємо, в Україні за рік побільшало громадян, які підтримують ідею перенесення святкування Різдва на 25 грудня – з 26% до 44%. Проти перенесення 31% опитаних (торік було 58%). Проте чимало українців святкують 7 січня.