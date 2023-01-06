Навіщо Пригожину Бахмут: роз'яснення Білого дому

Пригожин зацікавлений взяти під контроль соляні та гіпсові шахти

Керівнику приватної військової компанії «Вагнер» Євгену Пригожину потрібен Бахмут через родовища в районі міста. Про це повідомляє Reuters з посиланням на коментар високопоставленого джерела у Білому домі.

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За його даними, «Вагнер» хоче захопити соляні та гіпсові шахти.

Є ознаки того, що «одержимість» Росії та Пригожина Бахмутом обумовлена ​​фінансовим інтересом, додав чиновник.

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Агентство нагадало, що Сполучені Штати звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів у Центральноафриканській Республіці, Малі, Судані та інших місцях, аби допомогти фінансувати війну Москви в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута.

Також Пригожин знайшов пояснення, чому його найманцям ніяк не вдається захопити Бахмут Донецької області. За його словами, у всьому винні Збройні сили України, які організували щонайменше «п'ятсот рубежів оборони».