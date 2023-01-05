«Баб не гвалтувати». Пригожин показав відео з «вагнерівцями», яких після війни випустять на волю

За даними ЗМІ, в Україні воюють десятки тисяч найманців російської ПВК «Вагнер»

Головний «вагнерівець» каже, що з 20 ув'язнених нібито зняли судимість

Російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив про повернення з України першої групи ув'язнених, завербованих його компанією. Їх нібито помилували і після закінчення піврічного контракту зняли судимості - тепер вони вийдуть на волю, пише «Медуза».

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У групі близько 20 осіб. Їхні імена не названі, за що їх засудили, не повідомляється. Про зняття судимостей відомо лише зі слів Пригожина. На відео «кухар Путіна» тисне руки людям у камуфляжі та вітає їх із «відпрацюванням контракту».

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«Контракт свій із честю відпрацювали, з гідністю, одні з перших… Перші. Відпрацювали так, як мало хто працює… Суспільство має ставитись до них із глибокою повагою, а закони вони порушувати не повинні», — каже Пригожин у відео.

Пригожин також згадав одного із ув'язнених, який «відсидів тридцятку» та «загинув героїчно», підірвавши себе разом із противниками. «Це генетика… Поєднання гормонів, мозкових звивин та решти», — каже на відео очільник найманців.

На питання про те, чим найманці тепер займатимуться на волі, вони відповіли, що збираються «повернутись назад», бо «продовження роботи — це життя».

Наприкінці відео Пригожин закликає колишніх в'язнів, частина з яких сидять перед ним із милицями та в інвалідних візках, «багато не бухати», «наркотики не вживати», «баб не гвалтувати» та «не бідокурити».

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Нагадаємо, за даними ЗМІ, в Україні воюють десятки тисяч найманців російської ПВК Вагнера. Однак лише 20% з них – контрактники.

Як відомо, російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна» у новорічну ніч відвідав морг, де зберігаються тіла загиблих на війні в Україні окупантів і записав шокуюче відео.

До слова, Засновник ПВК «Вагнера» Євгеній Пригожин визнав, що його бойовики не можуть прорвати оборону української армії навколо Бахмута і спробував виправдати провали армії РФ у Бахмуті, але лише підтвердив те, що сили окупантів досягли свого максимуму в спробах захопити місто.

Тим часом у Росії з кожним днем повномасштабного вторгнення в Україну зростає кладовище окупантів із приватної військової компанії «Вагнер» на Кубані.