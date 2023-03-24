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«Аерок» та виробник «Ушастого няня». Що відомо про долю двох ключових російських заводів в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Аерок» та виробник «Ушастого няня». Що відомо про долю двох ключових російських заводів в Україні
фото з відкритих джерел

Досі тривають процедури оцінки, після яких з новим управителем буде укладений договір

Агентство з розшуку і менеджменту арештованих активів близько пів року не може передати українським управителям ключові арештовані економічні активи російських олігархів на території України. Зокрема бетонний завод «Аерок» російського мультимільйонера Андрія Молчанова та ПрАТ «Вінницяпобутхім» члена політпартії «Единая Россия» Володимира  Плесовських досі простоюють і не використовуються під час воєнного стану. Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor з посиланням на офіційну відповідь АРМА.

Активи на суму 2 млрд грн виробника популярних засобів для прання «Ушастий нянь» ПрАТ «Вінницяпобутхім» за рішенням суду передали в АРМА ще 26 липня 2022 року. Раніше бізнес контролював наближений до Кремля і член партії «Единая Россия» Владімір Плесовських, його статки налічують близько 3 млрд рублів. За 5 місяців АРМА прозвітувала про відбір управителя, ним стало українське підприємство ТОВ «Крайтекс-Сервіс». Однак, з того часу виробника побутової хімії так і не передали в управління «Крайтекс-Сервіс». За інформацією АРМА і досі тривають процедури оцінки, після яких з новим управителем буде укладений договір. Таким чином, після рішення суду про передачу в управління АРМА, виробничий актив простоює 7 місяців.

Активи бетонного заводу «Аерок» Андрєя Молчанова передали в АРМА рішенням кількох судів у травні, червні та листопаді минулого року. Мова іде про виробничі майданчики, нерухомість, корпоративні права, заводи, спецтехніку та 22 автівки загальною вартістю в понад 2 млрд грн. За даними СБУ, російський олігарх Молчанов належить до найближчого оточення президента рф та є спонсором передвиборчої кампанії партії «Единая Россия». Його статки у 2021 році налічували – $1 млн 200 тисяч. У січні 2023 року АРМА обрала фірму «Харківські будматеріали» управителем заводу «Аерок». Однак, відтоді агентство намагається забезпечити оцінку активів. З управителем договір також не укладений. Отже, від першого рішення суду підприємство та техніка простоюють і не залучаються до завдань оборони понад 10 місяців.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки заарештувало майно громадянина РФ на 350 млн грн

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Теги: нерухомість бізнес партії завод россия майно АРМА

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