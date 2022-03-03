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    Події в Україні

    Пропагандисти Путіна задумали на завтра «виставу» в Херсоні

    У місті хочуть влаштувати пропагандистське кіно про начебто радість зустрічі з окупантами - Пропагандисти Путіна задумали на завтра «виставу» в Херсоні
    У місті хочуть влаштувати пропагандистське кіно про начебто радість зустрічі з окупантами
    фото з відкритих джерел

    За участь у зйомці мешканцям пропонують продуктові набори

    Із Генічеська у бік Херсона вирушила колона із «гуманітарною допомогою». Її супроводжують знімальні групи російських телеканалів. Про це повідомляє видання «МОСТ» з посиланням на свої джерела у Генічеську.

    У Херсоні знімальні групи 4 березня будуть знімати постановочні сюжети про «любов херсонців до росіян». За це їм роздаватимуть продуктові набори.

    Сьогодні такі сюжети вже знімали у Генічеську та Мелітополі.

    Як повідомляють місцеві мешканці, у місто прибула колона цивільних авто. Імовірно, в місто привезли масовку для завтрашньої вистави.

    Нагадаємо, окупанти мінують Херсон.

    Сьогодні російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА.

    Напередодні стало відомо, що на Херсонщині: окупанти пошкодили дитсадки, школи та заклад профтехосвіти.

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    Теги: окупанти кіно пропаганда Херсон
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    Пропагандисти Путіна задумали на завтра «виставу» в Херсоні