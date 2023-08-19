Американські ЗМІ повідомили про прорив ЗСУ в напрямку Токмака

ЗСУ вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує Токмак

Збройні сили України досягли прогресу в наступі на утримуване Росією місто Токмак важливе місто-бар'єр, що стоїть між українськими військами і містом Мелітополь Запорізької області. Про це повідомляє CBS News з посиланням на американських офіційних осіб.

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Офіційний представник США 18 серпня повідомив, що українські війська прорвалися через мінне поле на північ від Токмака і зараз вступають у бій з першою лінією російської оборони, яка утримує місто.

CBS News зазначає, що звільнення Токмака і подальше просування до Мелітополя буде складним завданням для українського контрнаступу, який досягає поступових успіхів з початку цього літа.

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Однією з цілей контрнаступу ЗСУ є просування на південь через потужні російські укріплення з метою повернення окупованого Мелітополя – воріт до Криму.

Як повідомлялося, за даними британської розвідки, за останній тиждень більша частина лінії фронту в Україні залишалася незмінною. Але українські захисники продовжили наступ на півдні і мали успіхи.

Згідно з повідомленням об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України у південних регіонах поки що дуже помітної зміни лінії фронту немає, оскільки Сили оборони зараз зосереджені на контрбатарейній боротьбі.