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Американський експерт: Путін кинув на Україну генерала-людожера 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Американський експерт: Путін кинув на Україну генерала-людожера 
Суровікін – майстер терору, в тім числі власних вояків
фото з відкритих джерел

Росія на чолі «операції» в Україні поставила більш кровожерливого маньяка, – Гарі Табах 

Капітан 1-го рангу Збройних Сил США Гаррі Табах свого часу став першим офіцером американської армії, вихідцем із СРСР. У розмові з «Главкомом» він розповів, навіщо Кремль призначив нового командувача російського угрупування в Україні Сергія Суровікіна і порівняв його із маршалом Жуковим.  

«Зараз вони вже собі такого Жукова (маршал СРСР Георгій Жуков. Історики називають його м'ясником, командувачем, для якого життя простих солдатів не є цінністю – ред.) поставили, повного маніяка, бо тільки таким способом, терором у тому числі і свого населення, вони можуть воювати. Бортніков теж (Олександр Бортніков – директор ФСБ – «Главком») кровожерлива скотина», – каже Гаррі Табах.

За словами капітана, зараз ми з вами спостерігаємо як російська армія постійно збільшує терор проти цивільного населення. У них не вдається перемогти українців на полі бою, «вони ставлять на чолі своєї «операції» більш кровожерного маніяка, відмороженого якогось». 

Російську армію перед повномасштабною війною називали «другою армією світу». Але ця армія у багатьох битвах на полях України зазнала поразки. Очевидно, не в останню чергу через дії командирів. Однією з причин цьому може бути те, що в РФ рабська армія, в яку треба заганяти людей, які не хочуть бути там. Також даються взнаки різні цінності в арміях.  

Щодо того, як змінилася українська армія за ці вісім місяців повномасштабної війни, то насамперед українська армія стає більш обстріляною, досвідченою. Солдати один з одним довгий час разом, тому є злагодженість у роботі. Встановлюється порядок в армії, немає хаосу. У той же час слід розуміти, що за дев'ять місяців війни солдати втомилися. Зносилося й озброєння, обмундирування. 

«Війна, окрім того, що це дуже небезпечно, є щоденною дуже важкою працею. Так, у багатьох немає щоденних боїв, вилазок до ворога, але щодня є стрес, психологічний тиск і величезна фізична втома. Вони просто втомилися копати окопи, втомилися їсти щодня одне й те саме, втомилися спати по 15 хвилин. Все це зношує психіку та загалом здоров'я. Без ротацій такий тривалий термін дуже важко перебувати у строю», – нагадує військовий. 

Нагадаємо, нещодавно призначений командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін визнав, що окупанти втрачають важливий Херсонський напрямок

Як стало відомо, російські пропагандисти обурені поведінкою нового командувача армії РФ в Україні Сергія Суровікіна. Вони розкритикували російського військового командира за те, що той навіть не намагався вивчити текст своєї заяви щодо ситуації у Херсоні, а читав її із суфлера.

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Теги: путін озброєння населення війна армія

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