Злиті документи Пентагону про український контрнаступ можуть бути підробкою – Reuters

Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників

Злиті в мережу засекречені дані про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом можуть бути підробними. Про це повідомляє Reuters.

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Видання пише, що наразі американська влада розслідує витік даних, їхня достовірність досі не підтверджена.

«Документи могли бути скомпрометовані, щоб ввести в оману слідчих стосовно їх походження або поширити неправдиву інформацію, яка може завдати шкоди інтересам безпеки Сполучених Штатів», – ствердужють журналісти.

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Як зазначає Reuters, Пентагон припускає, що дані могли бути опубліковані американцем, а не кимось із союзників. На це вказує «глибина тем, порушених у документах».

Нагадаємо, що раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що в соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Видання пише, що Пентагон уже розслідує, хто міг стояти за витоком документів.

Крім того, витік секретної інформації Пентагону свідчить про те, що США, схоже, шпигують не лише за Росією, але й за вищим політичним та військовим керівництвом України, щоб краще знати про військові плани Києва. Видання зазначає, що США все-таки мають більш чітке уявлення про російські військові операції, аніж про українські плани.

Як повідомлялося, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

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До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.