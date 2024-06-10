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Американський сенатор повідомив, коли Україна може перейти у наступ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Американський сенатор повідомив, коли Україна може перейти у наступ
Сенатор Грем заявив, що через затримку допомоги від США Україна втратила темп, але зараз «є шанс перезавантажити цю війну», оскільки Київ має зброю.
фото: Генштаб

Ліндсі Грем:  «Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс»

Завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ. Про це заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем в інтерв'ю у програмі CBS Face the Nation.

«Або ми збираємося допомогти Україні, чи ні. Настав час дати їм F-16, дозволити їм керувати літаками, далекобійною артилерією для поразки цілей усередині Росії», – сказав він.

Грем заявив, що через затримку допомоги від США Україна втратила темп, але зараз «є шанс перезавантажити цю війну», оскільки Київ має зброю.

За його словами, ЗСУ треба перейти у наступ. «Думаю, влітку Україна поверне собі військовий імпульс», – додав Грем.

Сенатор заявив, що активи Путіна треба переслідувати у всьому світі. «Візьміть гроші із суверенних фондів Росії та віддайте їх Україні. У Європі знаходиться 300 млрд доларів із Росії. І суверенні активи, які ми повинні конфіскувати та передати Україні», – сказав він.

Раніше Грем заявив, що Сполучені Штати мають допомогти Україні виграти війну з Росією, інакше Путін віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які розташовані в українських надрах.

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Теги: наступ контрнаступ ЗСУ війна

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