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На кону мінеральні активи: сенатор Грем пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На кону мінеральні активи: сенатор Грем пояснив, чому важливо, щоб Україна перемогла
Ліндсі Грем зауважив, що у разі перемоги Києва, критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною і Заходом
фото: з відкритих джерел

Ліндсі Грем: «Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин»

Сполучені Штати мають допомогти Україні виграти війну з Росією, інакше Путін віддасть Китаю критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які розташовані в українських надрах. Про це заявив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у коментарі телеканалу CBS News.

«Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером», – сказав сенатор.

Він зауважив, що у разі перемоги Києва, критично важливі мінеральні активи можуть бути використані Україною і Заходом.

«Давайте допоможемо українцям виграти війну. Ми не можемо дозволити собі програти», – сказав він. 

Нагадаємо, під час свого візиту до Києва 18 березня член Республіканської партії та Сенату США Ліндсі Грем закликав українських парламентарів ухвалити новий закон про мобілізацію. 

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Теги: перемога війна США

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