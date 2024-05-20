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Майже рік вважали зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Вітковського

Ірина Міллер
glavcom.ua
Майже рік вважали зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Вітковського
Вірний військовій присязі, Герой загинув 30 червня 2023 року під час бойових дій на Донеччині
колаж: glavcom.ua

Олександр Вітковський самовіддано служив навідником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько–українська війна. Нині згадаємо Олександра Вітковського (позивний Іскандер). 

Олександр народився у 1997 році. Рімля закінчення школи вступив до Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2018 році Олександр закінчив бакалаврську програму з біології і одразу вступив на магістерську програму з екології.

Олександр Вітковський під час навчання у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
Олександр Вітковський під час навчання у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
фото Віктор Карамушка, Facebook

Виконував магістерську роботу на тему: «Моніторинг вегетаційного покриву Півдня України за даними дистанційного зондування Землі», однак свідомо відмовився від захисту, попри схвальну позицію керівника роботи Віктора Івановича Карамушки, повідомляє пресслужба університету. 

Олександр Вітковський
Олександр Вітковський
фото Віктор Карамушка, Facebook

«З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр долучився до тероборони, захищав Київ, брав участь у боях за звільнення Бучі та Ірпеня. Служив навідником механізованого відділення. Згодом разом із побратимами опинився біля українсько-білоруського кордону. Коли зрозуміли, що нападу тут чекати не варто, «скандера відправили до Бахмута», – розповіли в університеті. 

Олександр Вітковський з перших днів повномасштабного вторгнення Олександр долучився до тероборони, захищав Київ, брав участь у боях за звільнення Бучі та Ірпеня
Олександр Вітковський з перших днів повномасштабного вторгнення Олександр долучився до тероборони, захищав Київ, брав участь у боях за звільнення Бучі та Ірпеня
фото Віктор Карамушка, Facebook

Олександр Вітковський самовіддано служив навідником механізованого відділення механізованого взводу механізованої роти військової частини. Вірний військовій присязі, загинув 30 червня 2023 року під час бойових дій на Донеччині, пов’язаних із захистом Батьківщини, йдеться в офіційній інформації.

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Олександр умів дружити, був відкритою людиною, любив природу. Був бадді для першокурсників
Олександр умів дружити, був відкритою людиною, любив природу. Був бадді для першокурсників
фото з відкритих джерел

Друзі та викладачі відзначають його людські якості та принциповість. Хлопець умів дружити, був відкритою людиною, любив природу. Був бадді для першокурсників. Ще під час навчання захопився відеозйомкою та працював оператором на київському каналі. Ще одним хобі хлопця була школа історичного танцю. Він був неординарною людиною.

«Саша писав у мене магістерську роботу. Це було у 2020 році. Потім був ковід, потім почалася масштабна війна. Саша з перших днів пішов у тероборону, а далі – у регулярні війська. Військову присягу Саша склав 28 червня 2022 року. Я спілкувався з ним, коли він вже був у військах. А далі все закрутилося й контакт завис. І от сьогодні повідомили про те, що Саша загинув. Загинув під Бахмутом ще у червні 2023 року – у той місяць, коли він народився. Саме привітаннями з днем народження обривається його часопис у Фейсбуці. Але тільки зараз стали відомі результати генетичної експертизи.

Щирі співчуття матері Олександра – коли я говорив з пані Світланою, я не міг стримати сліз. Співчуття рідним і близьким. Співчуття нам – Могилянська родина втратила ще одного свого чудового випускника. Світла пам’ять по Олександру...», – говорить завідувач кафедри екології Віктор Іванович Крамушка.

У 2018 році Олександр закінчив бакалаврську програму з біології іодразу вступив на магістерську програму з екології
У 2018 році Олександр закінчив бакалаврську програму з біології іодразу вступив на магістерську програму з екології
фото Sashett Kutsan, Fqcebook

«З усієї нашої компашки саме ми вдвох, напевно, пережили найбільше внутрішніх та зовнішніх трансформацій. І так чи інакше ми проживали їх разом. Особливо з тими дебільними блондинчастими зачісками)) Я тільки зараз усвідомила, що ми одночасно пофарбувалися у блонд! А наша традиція святкувати дні народження в один день? День Саш? Ти був не багатослівним, але навіть сама твоя аура і присутність у складних ситуаціях були надійною підтримкою.

Ти, може, і сам того не знав, але у тобі було багато талантів. І бути добрим, надійним і офігенним другом був один із них. Це була честь знати тебе, і зростати поруч з тобою», – згадує Олександра його однокурсниця Sashett Kutsan

Прощання із загиблим відбулося у місті Калуш, у палаці культури «Мінерал» 21.04 2024 року.

Прощання Олександром Вітковським у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
Прощання Олександром Вітковським у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
фото Віктор Карамушка
Прощання із полеглим героєм у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
Прощання із полеглим героєм у Національному університеті «Києво-Могилянська академія»
фото Віктор Карамушка, Facebook
Траурний кортеж з тілом полеглого захисника
Траурний кортеж з тілом полеглого захисника
фото з відкритих джерел

Поховали Героя Олександра Вітковського на Алеї Слави у Калуші.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять смерть українці Україна

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