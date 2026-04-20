Чи існує загроза для Сум? ЗСУ відреагували на паніку в медіапросторі

Окупанти взяли під контроль кілька населених пунктів безпосередньо біля кордону у Сумській області, однак усі спроби просунутися вглиб української території своєчасно зриваються. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Угруповання Об'єднаних сил.

Що відбувається на Сумщині?

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.

«Маємо повідомити, що в результаті багатомісячних спроб росіян зайти вглиб української території на Сумщині їм вдалося зайняти декілька селищ безпосередньо на кордоні, як то Грабовське та Миропільське. Таким чином, прикордонна зона контролю окупантів має глибину до 3-4 км, тоді як до міста Суми – понад 35 кілометрів», – йдеться у повідомленні.

Військові наголошують: «Просимо враховувати це при оцінках перспектив «оточення міста зі сходу». Хочемо також наголосити, що всі спроби ворога інфільтруватися на територію України упереджуються і вчасно зупиняються. Окупанти не матимуть успіху, і свої «мрії» про будь-які «охоплення» і «оточення» най залишають при собі».

Заява Центру протидії дезінформації

За словами керівника Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрія Коваленка, у прикордонних районах Сумської області тривають складні бої.

«На Сумщині є зона інфільтрації ворога в прикордонні, де ворог намагається посилювати штурмові дії, користуючись ранньою зеленкою, у спробах просочуватися. Бої складні, прориву ворога вглибину, станом на зараз, немає. Сили оборони України роблять все можливе для того, щоб не дати ворогу можливості збільшити зону присутності на Сумщині, у ворога значні втрати», – наголосив Коваленко.

«Ризик напівоточення міста Суми»

Про нібито загрозу напівоточення Сум написала воєнкорка Юлія Кирієнко: «Напередодні зʼявилась інформація, що на одразу дві бригади на різних відтинках фронту почались активні штурми. Станом на зараз є чотири вклинення вздовж кордону. Зі сходу і з півночі малими групами йдуть російські війська. Без упину атака КАБ і артилерією ворога. Найгірша ситуація, що може бути: Суми можуть опинитись в напівоточенні».

Нагадаємо, що у прикордонних районах Сумської області тривають складні бої. Російські війська намагаються посилити штурми, проте Збройні Сили України тримають оборону.