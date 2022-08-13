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Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW
В «Уралвагонзаводу», що випускає танки, виникли фінансові проблеми через санкції
фото з відкритих джерел

РФ збільшує видатки на військово-промисловий комплекс приблизно на $10 млрд

Кремль намагається «мобілізувати» промисловість для підтримки тривалої війни в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). 

Головне управління військової розвідки України повідомило, що на початку серпня Кремль ініціював «промислову мобілізацію» оборонних підприємств, заборонивши деяким співробітникам і всьому керівництву «Ростеху» брати відпустки. Військово-промислова комісія РФ під головуванням Володимира Путіна готується до початку вересня змінити програму держоборонзамовлення, збільшивши видатки на 600-700 млрд рублів (приблизно $10 млрд).

Також російські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу, ймовірно, 12 серпня відвідав завод «Уралвагонзавод», найбільшого виробника танків у Росії та виробника російських основних бойових танків Т-72. Раніше повідомлялося, що у «Уралвагонзаводу» виникли фінансові проблеми через санкції Заходу та невиконання державних контрактних зобов’язань. Візит Шойгу може свідчити про те, що Кремль намагається відновити або розширити роботу військово-промислового комплексу.

Ключові висновки ISW за добу 12 серпня:

  • Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.
  • Російські війська здійснили наземні атаки на південний захід і північний захід від міста Донецьк.
  • Українські війська зруйнували останній діючий міст, яким російські війська транспортували військову техніку поблизу Каховської ГЕС.
  • Українські чиновники підтвердили додаткові українські удари по російських складах боєприпасів і пункті матеріально-технічного забезпечення в Херсонській області.
  • Російські регіональні чиновники можуть спотворити відсоток наповнення новосформованих добровольчих батальйонів.
  • Українські партизани, ймовірно, націлені на російських окупаційних чиновників та українських колаборантів, які готуються до фіктивних референдумів про анексію, щоб перешкодити анексії Росією окупованої України.
Кремль перезапускає оборонну промисловість для тривалої війни в Україні – ISW фото 1

Як повідомлялося, президент Росії Володимир Путін провів нараду з постійними членами Ради безпеки РФ. Під час зустрічі обговорювалися «питання забезпечення безпеки на військовому напрямку».

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Теги: війна росія Україна зброя окупанти

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