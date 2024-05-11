Аналітики назвали мету росіян на Харківщині

Обмежені зусилля, які застосовують росіяни, не свідчать про те, що вони проводять наступальну операцію з метою захопити Харків

Російські наступальні операції вздовж кордону в Харківській області, ймовірно, мають на меті закріпити українські сили на цій осі, щоб сприяти російському просуванню в інші райони сходу України. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками військових аналітиків, російські війська досягли значних тактичних успіхів. Ймовірно, окупанти проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту – відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

Наразі російські війська розпочали дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська.

Міноборони України повідомило, що російські бронетанкові штурмові групи невстановленої чисельності спробували прорвати українську оборону під Вовчанськом рано вранці, і що бої в цьому районі продовжилися після того, як українські сили відбили російські атаки.

Дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.

Агентство Reuters повідомило, що високопоставлене українське військове джерело заявило, що російські війська просунулися щонайменше на кілометр углиб біля Вовчанська. ISW оцінює, що російські війська просунулися в напрямку Вовчанська, але не бачив достатніх доказів, щоб оцінити приблизний хід бойових дій у безпосередній близькості до цього району.

Російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області в найближчі дні для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Білгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова.

Проте обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити Харків.

Нагадаємо, російські загарбники 10 травня, посилили обстріли на північному напрямку Харківської області, передусім атакуючи місто Вовчанськ. Також були безуспішні спроби ДРГ ворога прорвати кордон, але українські війська впевнено тримають позиції і не втрачено жодного метра.

Унаслідок ударів по Вовчанську один чоловік загинув. Також є троє поранених – один з них перебуває під завалами будинку. Також внаслідок обстрілу Черкаських Тишків загинув 55-річний чоловік.

Як повідомлялося, окупанти розпочали новий етап наступальних дій на Харківщині.