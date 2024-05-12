ISW оцінив перспективи наступу окупантів на Харківщині

Загарбники відновили наступ на північ від Липців і, скоріш за все, захопили Глибоке

Російські війська проводять відносно обмежені наступальні операції вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області та продовжують досягати значних тактичних успіхів у, ймовірно, менш захищених районах. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Розміри російських підрозділів, задіяних в обмежених операціях на півночі Харківщини, і угруповання російських сил, розгорнутих уздовж кордону на північному сході України, вказують на те, що російські сили поки що не проводять широкомасштабну операцію з оточення або захоплення Харкова.

Окупанти вранці 11 травня відновили наступ на північ від Липців (на північ від Харкова) і зосередилися на селі Глибокому (безпосередньо на північ від Липців). Російські військкори стверджували, що ворожі війська просунулися до околиць Глибокого та пізніше захопили населений пункт. Дані NASA щодо пожежної інформації для управління ресурсами (FIRMS), отримані 10 травня, вказують на те, що поблизу Глибокого, ймовірно, точилися важкі бої, а ISW оцінює, що російські війська просунулися до околиць населеного пункту.

Геолокаційні кадри за 11 травня показують, що окупанти захопили Мороховець та Олійникове (обидва – на північний схід від Липців).

Українські офіційні особи повідомили, що оборонці відбили російські напади на захід від Вовчанська (на північний схід від Харкова) поблизу Огірцевого та Хатища, двох населених пунктів, які, як стверджувало міністерство оборони Росії та джерела РФ, були захоплені російськими військами станом на 11 травня. ISW оцінює, що російські війська просунулися щонайменше до околиць Огірцевого та Хатища. Міноборони країни-агресорки також повідомляло, нібито російські війська також захопили Стрілечу, Пильну та Борсівку (на північ і північний захід від Липців), ISW оцінює ці твердження як точні. Крім того, загарбники заявляли про захоплення Плетенівки (на північ від Вовчанська).

Російські джерела також стверджували, що окупаційні війська захопили Гоптівку та Кудіївку (на північний захід від Липців і на південний схід від Козачої Лопані). Російські військкори стверджували, нібито ворог просунувся далі в напрямку Лук’янців (на північний схід від Липців), на північну околицю села Нескучне (на північний схід від Липців), а також на західну околицю Стариці та Ізбицького (на захід від Вовчанська та на схід від Липців).

Також, за словами російських блогерів, ворожі війська просунулися від Хатища до північно-західної околиці Вовчанська, на південь від Плетенівки та в напрямку Тихого (на північно-східній околиці Вовчанська). Військкори стверджували, що російські війська захопили Тихе і зараз намагаються просунутися на схід від населеного пункту у Вовчанськ. ISW поки не знайшло доказів заявленим досягненням окупантів.

Речник українського угруповання військ «Хортиця», підполковник Назар Волошин заявив, що російські війська намагаються просунутися в райони, які вже є «сірими зонами». Це свідчить про те, що українські оборонці не зберегли стійких позицій у багатьох малих прикордонних населених пунктах, які захопили російські сили.

«Малоймовірно, що українські сили створили б серйозні опорні пункти та укріплення вздовж спірної сірої зони або міцні позиції в невеликих прикордонних населених пунктах, які російські сили вже давно піддають регулярному обстрілу з непрямої наводки. Російські війська, ймовірно, зіткнуться з більш інтенсивним опором, коли намагатимуться просунутися поблизу населених пунктів на південь від кордону та до більших прикордонних населених пунктів, таких як Липці та Вовчанськ. Близькість міста Харкова до кордону збільшує значення обмежених тактичних здобутків Росії, однак, оскільки російським військам не потрібно просуватися набагато далі, щоб почати загрожувати місту Харкову регулярним обстрілом», – підсумували аналітики.

мапа боїв: ISW

Нагадаємо, Центр спеціального призначення Нацгвардії «Омега» повідомив, що на Харківському напрямку точаться важкі бої. Через великий натиск росіян нашим оборонцям довелося відійти з деяких позицій. Із яких саме – захисники не уточнили.

Згодом аналітики DeepState заявили, що російські загарбники окупували шість населених пунтків на півночі Харківської області. Йдеться про села Стрілечу, Пильну, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку. Генштаб ЗСУ цю інформацію наразі не підтверджував.