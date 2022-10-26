Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом

Радник Офісу президента зазначає, що росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів

Українські воїни знищили вже близько 8 тисяч росіян під Бахмутом. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін-LIVE».

Він заявив, що точної інформації про ворожі втрати під Бахмутом у нього немає, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів.

«Під Бахмутом. Скажу, що чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російської сторони (померло, – ред.). Це тільки під Бахмутом. Пластами накладають. Це за останні півтора місяця», – заявив він.

Разом з тим Арестович повідомив, що на Херсонський напрямок РФ перекинула додатково близько шести батальйонно-тактичних груп. Всього їх там вже під або й понад 30.

«Це величезна військова сила, яку змолоти просто так буде дуже-дуже важко. Там непроста історія. Вони готують контратаки на Херсонському напрямку. З другого боку, наші начерки бойових порядків відповідних вибудовують. З другого боку, там тішить наша артилерія. Там така кількість військ, по якій так складно промахнутися. Не пропускає», – описав ситуацію радник ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу.

Додамо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.