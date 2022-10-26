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Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом

Альона Боженко
glavcom.ua
Арестович назвав втрати рашистів під Бахмутом
Українські військові продовжують героїчні бої під Бахмутом
фото ілюстративне

Радник Офісу президента зазначає, що росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів

Українські воїни знищили вже близько 8 тисяч росіян під Бахмутом. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін-LIVE».

Він заявив, що точної інформації про ворожі втрати під Бахмутом у нього немає, але він знає, що росіяни кидають на українських захисників «пласти» солдатів.

«Під Бахмутом. Скажу, що чув. Не можу ручатися. Близько 8000 з російської сторони (померло, – ред.). Це тільки під Бахмутом. Пластами накладають. Це за останні півтора місяця», – заявив він.

Разом з тим Арестович повідомив, що на Херсонський напрямок РФ перекинула додатково близько шести батальйонно-тактичних груп. Всього їх там вже під або й понад 30.

«Це величезна військова сила, яку змолоти просто так буде дуже-дуже важко. Там непроста історія. Вони готують контратаки на Херсонському напрямку. З другого боку, наші начерки бойових порядків відповідних вибудовують. З другого боку, там тішить наша артилерія. Там така кількість військ, по якій так складно промахнутися. Не пропускає», – описав ситуацію радник ОП.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу.

Додамо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Теги: армія втрати історія президент радник росіяни

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