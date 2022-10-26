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Відновити не вдасться. Зеленський розповів про величезні втрати РФ у техніці

Альона Боженко
glavcom.ua
Відновити не вдасться. Зеленський розповів про величезні втрати РФ у техніці
Президент заявив про величезні втрати Росії у техніці
фото: Офіс президента

За словами гаранта, українським силам сьогодні вдалося збити черговий вертоліт та дрони окупантів

Російська армія за час війни в Україні втратила стільки техніки, скільки не було на озброєнні більшості країн світу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

«Загальна кількість збитих російських вертольотів наближається вже до 250. Російські окупанти втратили вже стільки техніки – авіаційної та іншої – скільки більшість армій світу просто не мають і ніколи не матимуть на озброєнні. Відновити ці втрати Росії не вийде», – підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні протягом дня повітряну тривогу кілька разів оголошували по всій Україні. І українським силам вдалося збити черговий вертоліт та дрони.

Президент також подякував бійцям за «поступову та незворотну демілітаризацію ворога».

«Жорсткі бої тривають на Донеччині – Бахмутський напрямок, Авдіївка. Усі наші воїни, які тримають позиції на цих напрямках на Донеччині, просто герої. Продовжуються активні дії на інших напрямках. Хочу сьогодні відзначити бійців 25-ї повітряно-десантної бригади за хоробрість при звільненні окупованих територій на Луганщині», – додав Зеленський.

Нагадаємо, триває 245-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. 

Теги: окупанти армія вертоліт Авдіївка президент втрати

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