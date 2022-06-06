Відхід ЗСУ із Сєвєродонецька не буде трагедією – Данілов

Наші війська можуть потребувати перегрупування

У Сєвєродонецьку та Лисичанську, де точаться запеклі бої, є перевага противника в артилерії. Українські підрозділи можуть відступити від Сєвєродонецька та інших міст регіону для перегрупування і це не буде трагедією. Про це голова Ради національної безпеки Олексій Данілов заявив в інтерв’ю Financial Times.

«У Сєвєродонецьку та Лисичанську є перевага противника в артилерії… Обстрілюють там, обстрілюють і обстрілюють… На жаль, зараз ми не можемо адекватно відповісти таким же чином, враховуючи, що зброї, якої ми так потребуємо, сьогодні не вистачає», – сказав Данілов.

За його словами, українські підрозділи можуть відступити від Сєвєродонецька та інших міст регіону, поки вони перегрупуються.

«Тимчасова втрата територій – це не трагедія. Трагедією буде втрата країни», – сказав Данілов.

Він також висловив переконання, що західна зброя, необхідна для контрнаступу, «обов’язково надійде», додавши, що «більш ніж впевнений, що ми повернемо свої території».

Данілов наголосив, що затяжна війна з метою витіснити російську армію може бути успішною лише в тому випадку, якщо західні країни прискорять поставки сучасної зброї.

«Багато фабрик і підприємств зупинили свої виробничі процеси та цикли через те, що російська федерація сьогодні займає близько 20% нашої території», – сказав Данілов, зазначивши, що Україна може триматися, попри те, що це буде дуже важко.

Нагадаємо, Данілов розповів, скільки бійців потрібно Україні для звільнення окупованих територій.

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