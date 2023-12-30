Арестович різко змінив риторику про війну
Військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму
Скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який, перебуваючи за кордоном, останнім часом поширював занепадницькі заяви та похмурі прогнози щодо війни з Росією, оголосив про закінчення «періоду залякування». Про це він у суботу, 30 грудня, написав у своєму «офіційному зверненні» до читачів Telegram-каналу.
«Лякати можна і треба було до вчорашнього масованого удару з боку «братського народу». Тепер все. Тепер знову – або ми, або вони (ну, звичайно ж ми)», – запевнив Арестович.
За його словами, в Україні нікуди не зникли «проблеми та недоліки» і він пообіцяв про них теж говорити, але водночас анонсував «період розмов про раціональність, смисли, розуміння».
«Без них нам із проблем не вибратися. Що стосується наших перспектив... – чим сильніший противник, тим цікавіша війна. Все це ми вже проходили у березні 2022 року – коли шансів не було видно і потрібно було лише одне – стояти і стріляти. Ну, так постріляємо і цього разу», – несподівано заявив Олексій Арестович.
Військово-політичний оглядач запевнив, що «постоїть за правду» і даватиме більше підстав для оптимізму.
Раніше колишній радник голови Офісу президента України Олексій Арестович засвітився на прогулянці у Центральному парку Нью-Йорка.
Нагадаємо, скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, який наразі перебуває за кордоном, знову відзначився проросійською заявою. В інтерв'ю російській опозиційній журналістці Юлії Латиніній він завив, що Україна та Росія мають подати позов до західних країн після укладання миру.
Також журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію. Згодом Нацполіція підтвердила відкриття щодо нього кримінального провадження за цим фактом.
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