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Бренди, від яких варто відмовитися: хто отримав найбільший прибуток у Росії торік

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Бренди, від яких варто відмовитися: хто отримав найбільший прибуток у Росії торік
Російський підрозділ французького Auchan постачав товари російським військовим на окуповані українські території під виглядом гуманітарної допомоги мирному населенню
фото з відкритих джерел

Великі бізнеси спонсорують російський тероризм

З початку повномасштабного вторгнення в Україну чимало міжнародних компаній припинили роботу на території країни-агресора. Проте деякі відомі бренди продовжують спонсорувати Росію. Хто отримав найбільший прибуток у РФ у 2022 році проаналізував Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА за даними дослідження Kyiv School of Economics.

Через майже два роки повномасштабної війни Росії проти України світові бізнеси продовжують функціонувати на російському ринку, попри численні заклики зупинити роботу в країні, що несе агресію і смерть.

Бренди, від яких варто відмовитися: хто отримав найбільший прибуток у Росії торік фото 1

Серед рітейл-компаній та бізнесів зі споживчих товарів найбільший прибуток (майже $8 млрд) отримала французька компанія Leroy Merlin – власник торгових мереж, що спеціалізуються на продажу товарів для будівництва.

Під час російського вторгнення в Україну 2022 року компанія відмовилась зупиняти роботу на російському ринку, відмовилася приєднатись до бойкоту режиму Росії.

Навесні цього року компанія Leroy Merlin заявила про плани передати бізнес (143 магазини) у Росії місцевому керівництву. Проте пізніше вони відключили український офіс від корпоративного зв'язку і заявили, що збільшать поставки у країну-агресорку.

Також чималий прибуток (понад $4 млрд) у РФ отримала компанія «Ашан» нічим не відрізняється від вищезгаданих брендів. Під час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну у 2022 році компанія відмовилася припинити роботу на російському ринку та приєднатися до бойкоту Росії.

Крім того, від початку війни російський підрозділ французького Auchan сплачував податки до бюджету країни-терориста, постачав товари російським військовим на окуповані українські території під виглядом гуманітарної допомоги мирному населенню та допомагав військкоматам набирати призовників.

Ще одна компанія, яка не соромиться своєї присутності у РФ і продовжує спонсорувати вбивства мирних жителів в Україні – METRO. Компанія також тісно пов'язана з російською «верхівкою». Наприклад, у 2019 році METRO заявило, що сконцентрується на франчайзинговому проєкті мережі продуктових магазинів «біля дому» – «Фасоль» замість відкриття великих гіпермаркетів, і почало розвивати його у фінансовому партнерстві зі Сбербанком Росії. Програма діє по теперішній час.

Також у той час, як всі цивілізовані підприємства відмовилися співпрацювати з картами «Мир», випущеними російським Ощадбанком, який перебуває під санкціями, турецька мережа METRO продовжувала приймати ці карти до оплати без будь-яких проблем.

Крім того, українцям варто задуматися над купівлею товарів таких брендів як Johnson's, Colgate, Palmolive, Kotex, Huggies, Kleenex.

Бренди, від яких варто відмовитися: хто отримав найбільший прибуток у Росії торік фото 2

Серед виробників їжі та напоїв найбільше прибутку у країні-агресорці отримала компанія PepsiCo (США) – понад $4,6 млрд. Ця компанія володіє багатьма відомими брендами, зокрема Pepsi, 7UP, Mirinda, «Садочок», Sandora, «Слов'яночка», «Чудо», Lays, «ХрусTeam», Doritos, Cheetos, «Агуша», Evervess, Aqua Minerale, «Марійка».

Американська компанія PepsiCo почала свою роботу на території РФ та СРСР досить давно. 1974 року в Новоросійську вона відкрила свій завод із виробництва газованих напоїв і досі продовжує функціонувати на території агресора. Крім цього, компанія цинічно використовує для заробітку у Росії оригінальні українські бренди «Садочок» і Sandora.

Попри те, що прибуток від російського ринку становить лише трохи більш як 2% від діяльності всього Nestle (проте майже $3 млрд), компанія і досі не наважилася вийти з ринку держави-терориста. Nestle пояснюють це необхідністю забезпечення населення Росії товарами першої необхідності, а також турботою про своїх російських співробітників.

Nestle одна з найбільших компаній світу у сфері виробництва харчових продуктів та напоїв. Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. По всьому світу у лінію продукції компанії входить понад 2000 брендів. Основні торгові марки: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Станом на початок 2022 року швейцарська корпорація мала на території Росії сім фабрик. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у компанії заявили про призупинення експорту та імпорту в Росію, за винятком товарів першої необхідності. Проте полиці російських магазинів досі переповнені їхньою продукцією. Серед доступних продуктів: сніданки Bystrow, супи та бульйонні кубики Maggi, корм для тварин Purina, шоколадні батончики, кава Nespresso.

Крім того, в жовтні 2022 року, компанія під виглядом сухої молочної суміші завозила на територію Росії технічне обладнання. Тобто компанія завозить не лише сировину для товарів первинної необхідності, а й намагається приховано розвивати там власний бізнес.

Також спонсорує війну компанія Mars, яка крім однойменних батончиків, виробляє також популярні у світі Snickers, Milky Way, Twix, Bounty та інші. Також компанія володіє брендами жувальних гумок Orbit і Wrigley's, марками кормів для домашніх вихованців Pedigree, Royal Canin і Sheba.

Серед алкоголю та тютюну найбільший прибуток у РФ компанія Philip Morris – майже $8 млрд. Американська глобальна сигаретна і тютюнова компанія включає: Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M, Next, HEETS (тютюнові стіки для електронної системи нагрівання тютюну IQOS).

Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії (частка ринку близько 34,9%). До портфеля компанії на російському ринку входять міжнародні бренди Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie.

Зауважимо, міжнародні компанії BlaBlaCar, Busfor та Shutterstock сплатили росії понад $5 млн податків у 2022 році.

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Теги: росія гроші

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