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Голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова НАЗК пояснив, чи треба забороняти Auchan та Metro, які досі працюють у Росії
Багато компаній, які вважаються міжнародними спонсорами війни, і досі ведуть бізнес в Україні
колаж: glavcom.ua

НАЗК складає перелік міжнародних спонсорів війни. Туди потрапила компанії Metro Cash & Carry, Auchan, Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle та багато інших

Глава НАЗК Новіков закликає забороняти компанії, які вважаються міжнародними спонсорами війни (такі як Metro Cash & Carry, Auchan, Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle), адже вони спокійно ведуть бізнес навіть в Україні й отримують значний прибуток. Олександр Новіков заявив, що Україна має реформувати Кримінальний кодекс, аби впровадити покарання за порушення санкцій. 

Новіков розповів, що існують дослідження споживацьких настроїв у світі, які показують, що більшість покупців віддають перевагу товарам і послугам від соціально відповідального бізнесу. Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку, в рамках якої діє спеціальний комітет, який опікується розвитком соціально відповідального бізнесу. Тому, у довгостроковій перспективі успіх мають лише ті компанії, які ведуть соціально відповідальний бізнес. Фінансування війни і вбивство очевидно не є соціально відповідальною політикою, наголосив Новіков.

«Компанії-спонсори війни не виходять з російського ринку через те, що ми не сповна використовуємо всі можливості тиску на такі компанії. Тому НАЗК взяло на себе  лідерство в цьому процесі. Чому? Тому що після року війни в Україні досі немає органу, відповідального за цю політику. Більше того, в Україні не внесені зміни до Кримінального кодексу, які би запроваджували кримінальну відповідальність за порушення санкцій», – зазначив керівник НАЗК.

Пан Іонушас (голова парламентського комітету із питань правоохоронної діяльності – «Главком») з групою депутатів уніс цей законопроєкт, але чомусь у парламенту є час на якісь заяви, протоколи, постанови, але немає часу на те, щоб зробити ефективним один із інструментів нашої перемоги.

«Внесення компаній до переліку міжнародних спонсорів війни дозволяє створити на них репутаційний тиск. Це перше. А друге – це портал НАЗК «Війна і санкції», який  індексується міжнародною компанією Refinitiv, їхніми продуктами, IT-продуктами World-Check, що використовуються компаніями фінансового сектору в усьому світі», – розповів Олександр Новіков.

Заборона діяльності цих компаній в Україні призведе до економічного спаду в нашій країні. Але є інший метод, і НАЗК його пропонувало ще в березні минулого року: накладання санкцій на керівників цих компаній, які працюють у Росії. Український закон це дозволяє.

Новіков розповів, що українська санкційна політика дуже повільна, і тому такі санкції не накладені. «Ми давно це пропонували. Більше того, РНБО проголосувала 24 грудня за накладення у великому пакеті (так званий пакет ВПК) санкцій на 3000 осіб, серед яких і керівник Райффайзен банку Росії. РНБО проголосувала, але указ не підписаний», – зазначив він.

Керівник НАЗК наголосив: щоб рухати Україну в напрямку культури доброчесності, чиновники мусять спілкуватися і взаємодіяти з усіма суб‘єктами політики, а також з міжнародними партнерами. 

«У червні 2021 року я був на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Потім у Вашингтоні зустрічався з багатьма представниками американського уряду. І коли після повернення я вніс припис про звільнення голови «Нафтогазу» (Юрія Вітренка – «Главком»), тоді було дуже багато розмов, що, мовляв,  сам пан Джозеф Байден це ініціював. Це – один із міфів», – сміється Новіков

Новіков додав, що і Сполучені Штати Америки, і Євросоюз зацікавлені в тому, щоб закони в Україні виконувались, але у першу чергу в цьому мають бути зацікавлені громадяни України.

Нагадаємо, що голова НАЗК звинуватив парламентарів у роботі на Росію.

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Теги: НАЗК Олександр Новіков Україна фінансування політика закон санкції

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