BBC заявила, що відстоюватиме свою позицію в суді проти позову Трампа

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У BBC відкидають претензії Трампа й готуються до суду
фото з відкритих джерел

У BBC заявили, що звинувачення Трампа безпідставні, і корпорація готова відстояти свою правоту в суді

Британська медіакорпорація BBC запевнила, що не бачить жодних підстав для позову Дональда Трампа та готова захищати свою позицію. Про це повідомляє Reuters.

Голова ради директорів BBC Самір Шах в електронному листі в понеділок повідомив співробітникам BBC, що існує багато спекуляцій щодо можливості судового позову Трампа, включно з потенційними збитками або домовленостями.

«У всьому цьому ми, звичайно, добре усвідомлюємо привілей нашого фінансування та необхідність захищати тих, хто сплачує ліцензійні збори, – британську громадськість», – сказав він.

«Хочу чітко заявити: наша позиція не змінилася. Немає підстав для позову про наклеп, і ми рішуче налаштовані боротися з цим», – додав голова ради директорів BBC.

Шах зазначив, що навколо ситуації циркулює багато припущень – зокрема щодо можливих збитків чи позасудових домовленостей. Водночас він наголосив, що BBC має обов’язок захищати інтереси глядачів та платників ліцензійного збору.

«Немає підстав для позову про наклеп, і ми рішуче налаштовані боротися з цим», – заявив він.

Скандал розгорівся через те, що BBC змонтувала дві частини виступу Трампа таким чином, щоб створити хибне враження, ніби він відкрито закликав до захоплення Капітолію у 2021 році. Президент США Дональд Трамп звинуватив топ-керівництво британської телерадіокомпанії BBC у спробі вплинути на результати президентських виборів у США. Ці звинувачення збіглися з новиною про відставку двох ключових фігур компанії.

Дональд Трамп заявив, що він «зобов'язаний» подати до суду на BBC через перекручування його коментарів, які мали місце напередодні нападів на Капітолій США 6 січня 2021 року. 

Білий дім підтвердив, що президент США Дональд Трамп подав позов до британської телерадіомовної корпорації BBC через нібито «навмисно спотворене редагування» його промови в документальному фільмі, що був показаний минулого року. 

Британська телерадіомовна корпорація BBC вибачилася перед президентом США Дональдом Трампом за редагування його промови перед заворушеннями в Капітолії 6 січня 2021 року, але відмовилася від вимоги виплатити компенсацію.

Читайте також:

