Кабмін виділив понад 936 млн грн для прифронтових областей: на що підуть гроші

360 млн грн буде розподілено між дев’ятьма обласними бюджетами

Фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів

Прифронтові області отримають 936,6 млн грн для першочергових потреб. Відповідне розпорядження ухвалив Кабінет міністрів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

За словами пресслужби, 360 млн грн буде спрямовано до девʼяти обласних бюджетів. Мова про Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську області). Крім того, 576,6 млн грн отримають 93 бюджети територіальних громад, розташованих у зоні активних або можливих бойових дій.

Кошти можуть бути використані на будівництво чи облаштування укриттів, невідкладні аварійно-відновлювальні роботи, будівельні матеріали для відновлення пошкоджених обʼєктів, ремонт мереж тепло-, газо-, водопостачання й водовідведення, опалення та електричних мереж, захист обʼєктів критичної інфраструктури тощо.

Нагадаємо, Україна отримала транш від ЄС на €5,9 млрд. Частина цих коштів були надані в межах різних програм фінансової підтримки України Європейським Союзом.

Мінекономіки повідомило, що €1,8 млрд Україна отримала в межах програми фінансової підтримки від ЄС Ukraine Facility, а €4,1 млрд надали за механізмом ERA loans (Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine). Транш розподілять на пріоритетні витрати державного бюджету у соціальній та оборонній сферах. Також кошти застосують для відновлення України.

Як повідомлялося, міністри фінансів країн Європейського Союзу зберуться у Брюсселі в четвер, 13 листопада, щоб обговорити шляхи довгострокової фінансової підтримки України.

До слова, президент України Володимир Зеленський анонсував проведення нової Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання обговорюватиметься питання захисту Запорізької області.