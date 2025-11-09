Головна Світ Соціум
США призупинили постачання зброї для України – Axios

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
США призупинили постачання зброї для України – Axios
США припинили постачання ракет Amraam, бойових систем Aegis та Himars для Данії, Хорватії та Польщі
фото з відкритих джерел

Продаж зброї союзникам по НАТО часто перераховують для допомоги Україні

Внаслідок шатдауну, тобто зупинки роботи уряду, США перестали експортувати зброю на суму понад 5 мільярдів доларів для своїх союзників та України. Як інформує «Главком», про це пише Axios із посиланням на оцінки Державного департаменту США.

За словами високопоставленого чиновника Держдепу, якого цитує видання, йдеться, зокрема, про постачання ракет Amraam, бойових систем Aegis та Himars для Данії, Хорватії та Польщі.

Кінцеве призначення цієї зброї точно невідоме, але продаж зброї союзникам по НАТО часто перераховують для допомоги Україні, вказує Axios.

Речник Держдепу Томмі Піготт звинуватив у шатдауні демократів: «Демократи блокують продаж критично важливої зброї, зокрема нашим союзникам по НАТО, що шкодить промисловій базі США та ставить під загрозу нашу безпеку та безпеку наших партнерів».

Як відомо, фінансовий рік для федерального уряду США починається 1 жовтня і триває до 30 вересня. Тобто наприкінці вересня закінчується раніше погоджене державне фінансування. Щоб уникнути припинення роботи уряду, Конгрес США повинен ухвалити або законопроєкт про короткострокове фінансування, який називається резолюцією про продовження роботи, або 12 окремих законопроєктів про фінансування на весь рік.

Опівночі 1 жовтня Конгрес США пропустив установлений термін через політичні суперечки між демократами та республіканцями. Демократи хотіли використати крайній термін як важіль впливу для забезпечення рішень у сфері охорони здоров’я та відновлення після попередніх скорочень Medicaid. Республіканці закликають голосувати за документ без змін.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет закликав країни НАТО виділити більше коштів на закупівлю американської зброї для України. Його заява пролунала у Брюсселі перед зустріччю міністрів оборони Альянсу після звіту, який показав зниження військової підтримки Києва в липні та серпні.

Раніше повідомлялося, що за новим механізмом Purl США та союзники вперше використовують кошти НАТО для закупівлі американської зброї для України. Дві перші поставки на суму $500 млн вже схвалені, а загальна сума залучених коштів перевищує $2 млрд, ще $1,5 млрд оголошено для майбутніх закупівель. Українська сторона запропонувала США придбати необхідну кількість систем протиповітряної оборони Patriot.

США та НАТО працюють над створенням механізму постачання зброї Україні, який дозволить прискорити передачу озброєння за рахунок фінансування союзників. Українська сторона визначатиме пріоритетні види зброї, а поставки відбуватимуться траншами приблизно по $500 млн відповідно до Списку пріоритетних вимог України (PURL).

США призупинили постачання зброї для України – Axios
США призупинили постачання зброї для України – Axios
