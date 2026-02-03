Мер Харкова розповів про зміну тактики російських обстрілів

Терехов: «Я ще восени попереджав, що ця зима буде найважчою за всю історію війни – навіть за зиму 2022 року»

Ворог вчиться та змінює тактику обстрілів по Харкову. Це ускладнює процес відновлення енергоструктури та теплопостачання в місті. Про це розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

Ігор Терехов пояснив, що сьогодні росіяни атакують певні цілі, хоча раніше було інакше. «Хочу зауважити, що ворог вчиться, бо на початках він просто гатив хаотично, не розуміючи нашої системи. А зараз вони б'ють прицільно, багато всього розтрощено, але ми змінюємо систему, децентралізуємо її та знаходимо нестандартні технічні рішення. І я впевнений, що ми витримаємо», – вважає міський голова Харкова.

Разом із цим нинішню зиму Терехов називає найважчою. «Я ще восени попереджав, що ця зима буде найважчою за всю історію війни – навіть за зиму 2022 року. Хоча ми й тоді робили, як я вважав, неможливе: перекладали теплотраси просто по асфальту, бо під землею все було розтрощено, а нам потрібно було зберегти тепло. Такого інженерного рішення ніхто в Україні до нас не впроваджував», – зазанчив посадовець.

Ігор Терехов зауважив, що цієї зими відновлення теплопостачання після обстрілів відрізняється від інших сезонів. «Сьогодні ситуація зовсім інша, але, я б сказав, не менш драматична. Ми бачимо сьогодні, що відбувається в столиці, і тут – щире співчуття і колегам, і киянам. Але зараз вся Україна в одному човні і Харків – не виняток: є аварійні графіки відключень і планові графіки… І це, на жаль, наша реальність, але люди мають знати, якою ціною ця система тримається», – висловився Терехов.

Окрему увагу Ігор Терехов приділив роботі комунальників, які рятують системи опалення за короткі строки та водночас жертвують своєю безпекою.

«У середині січня, після одного з обстрілів, у нас була ситуація, коли рахунок йшов не на години, а на хвилини – стояло питання життя і смерті для міської системи опалення. Я зараз не перебільшую. Може, таке і не треба казати, але якби наші комунальники і всі ми діяли за інструкцією – тобто йшли в укриття, коли лунали повітряні тривоги і поряд були вибухи, – ми б не зберегли цю систему і місто б замерзло. Але ми під цією небезпекою тепло для міста врятували», – заявив голова міста.

Нагадаємо, як в інтерв'ю «Главкому» Ігор Терехов розповів, що цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі. Через це у Харкові без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Також Ігор Терехов повідомляв, що через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.