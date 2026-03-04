Лінія фронту станом на 4 березня 2026. Зведення Генштабу

4 березня на фронті відбулося 106 бойових зіткнення

Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет та 52 авіаційних ударів - скинув 122 керовані авіабомби. Крім того, застосував 6031 дрон-камікадзе та здійснив 2551 обстріл населених пунктів та позицій наших військ.

4 березня на фронті відбулося 106 бойових зіткненя. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Південно-Слобожанському напрямку

Ворог здійснив 91 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один – із застосуванням РСЗВ. Завдав чотири авіаудари із застосуванням 11 КАБ. Загалом на напрямках відбувалося два боєзіткнення.

Противник один раз штурмував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Графське. Штурмових дій зараз не фіксується.

На Куп'янському напрямку

Ворог тричі атакував у районах Піщаного, Курилівки та Ківшарівки.

На Лиманському напрямку

Українські воїни відбивали три атаки окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Зарічного.

На Слов'янському напрямку

Противник п’ять разів намагався просунутися вперед у бік Дронівки, Рай-Олександрівки та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Агресор тричі атакував у районах Оріхово-Василівки, Бондарного та Миколаївки. Одна атака продовжується.

На Костянтинівському напрямку

Окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Щербинівка, Іллінівка, Русин Яр та Софіївка. Триває одна штурмова дія ворога.

На Покровському напрямку

Ворог здійснив 15 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке та у бік Червоного Лиману. Три спроби окупантів покращити своє становище іще тривають.

На Олександрівському напрямку

Окупанти шість разів намагалися покращити своє становище, атакуючи в районі Іванівки, Андріївки–Клевцового, Новогригорівки та у бік Зеленого Гаю, Красногірського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулися 14 атак окупантів: у районі Гуляйполя, Добропілля, Залізничного та Мирного. Дві атаки тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог атак не проводив.

На Придніпровському напрямку

Ворог атакував у бік Антонівського моста та острова Білогрудий.

Нагадаємо, триває 1470-й день повномасштабної війни в Україні.