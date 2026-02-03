«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові

Ігор Терехов: «Понад 40 житлових будинків, зовсім не підлягають відбудові та відновленню, їх треба тільки зносити»

Цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Таку оцінку наслідкам російських атак по Харкову розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

За словами мера Харкова, нинішні атаки РФ значно відрізняють від минулорічної зими. Адже зараз Росія б’є по енергетиці країни. «Нас хочуть залишити без світла, тепла, води, але, окрім енергетики, страждає все інше – і житловий фонд, і офісні приміщення. Станом на сьогодні в місті пошкоджено більш ніж 10 тис. житлових будинків. Це на дві тисячі більше, ніж в минулому. Близько половини – це багатоповерхові житлові будинки й половина – приватні. Є будинки, по яких вже по другому та третьому разу прилітало. З цих пошкоджених будинків вже 4 тис. відновили, відбудували», – розповів мер міста.

Терехов зауважив, що не всі будівлі можливо відновити. «Понад 40 житлових будинків, зовсім не підлягають відбудові та відновленню, їх треба тільки зносити. І це ще також неостаточна цифра, технічні експертизи тривають. Страждає і громадський транспорт. Було під ударом депо метро і вагони метрополітену, які під час удару перебували на поверхні. Будівництво цього депо відбувалося ж ще в мирні радянські часи, коли ніхто не передбачав, що можуть бути такі ракетні атаки», – пояснив Ігор Терехов.

Ігор Терехов сказав, що з першого дня повномасштабної війни Харків прийняв на себе найважчий тягар. До того ж Росія продовжує бити по Харкову різноманітною зброєю, яка спрямована на атаку мирного населення міста. «Ми бачимо, на жаль, і еволюцію ворога: він і раніше гатив ракетами, КАБами, «шахедами», а минулого року почав активно все це комбінувати. Додались нові типи маленьких маневрених БПЛА – ті ж «Молния», «Черника» та їхні аналоги, які летять дуже низько, тихо і полюють на цивільне населення. Це – спроби залякати кожного харків'янина», – зазначив мер Харкова.

Раніше «Главком» писав про те, як Ігор Терехов повідомив, що через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.