Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові
Ігор Терехов розповів, якої шкоди росіяни завдають Харкову цієї зими
фото: facebook.com/ihor.terekhov

Ігор Терехов: «Понад 40 житлових будинків, зовсім не підлягають відбудові та відновленню, їх треба тільки зносити»

Цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Таку оцінку наслідкам російських атак по Харкову розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

За словами мера Харкова, нинішні атаки РФ значно відрізняють від минулорічної зими. Адже зараз Росія б’є по енергетиці країни. «Нас хочуть залишити без світла, тепла, води, але, окрім енергетики, страждає все інше – і житловий фонд, і офісні приміщення. Станом на сьогодні в місті пошкоджено більш ніж 10 тис. житлових будинків. Це на дві тисячі більше, ніж в минулому. Близько половини – це багатоповерхові житлові будинки й половина – приватні. Є будинки, по яких вже по другому та третьому разу прилітало. З цих пошкоджених будинків вже 4 тис. відновили, відбудували», – розповів мер міста.

Терехов зауважив, що не всі будівлі можливо відновити. «Понад 40 житлових будинків, зовсім не підлягають відбудові та відновленню, їх треба тільки зносити. І це ще також неостаточна цифра, технічні експертизи тривають. Страждає і громадський транспорт. Було під ударом депо метро і вагони метрополітену, які під час удару перебували на поверхні. Будівництво цього депо відбувалося ж ще в мирні радянські часи, коли ніхто не передбачав, що можуть бути такі ракетні атаки», – пояснив Ігор Терехов.

Ігор Терехов сказав, що з першого дня повномасштабної війни Харків прийняв на себе найважчий тягар. До того ж Росія продовжує бити по Харкову різноманітною зброєю, яка спрямована на атаку мирного населення міста. «Ми бачимо, на жаль, і еволюцію ворога: він і раніше гатив ракетами, КАБами, «шахедами», а минулого року почав активно все це комбінувати. Додались нові типи маленьких маневрених БПЛА – ті ж «Молния», «Черника» та їхні аналоги, які летять дуже низько, тихо і полюють на цивільне населення. Це – спроби залякати кожного харків'янина», – зазначив мер Харкова.

Раніше «Главком» писав про те, як Ігор Терехов повідомив, що через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.

Читайте також:

Теги: Ігор Терехов Харків обстріл росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи чекати Україні реальних гарантій безпеки?
Коаліція охочих: що реально стоїть за обіцянками безпеки Україні
12 сiчня, 17:37
У місті ліквідовують наслідки нічного удару
Удар по Дніпру: мер розповів, як місто долає наслідки (фото)
7 сiчня, 12:48
Росія посилює контроль над інтернетом
Росія посилює контроль над інтернетом
12 сiчня, 05:43
Чехія продовжує збирати кошти для підтримки української енергетики
Чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала на генератори для України понад €5 млн
26 сiчня, 17:43
Росія повідомила про використання нових безпілотників «Упырь-18»
«Упир-18»: Росія знову лякає новою зброєю
26 сiчня, 09:17
Путін й інші високопосадовці РФ неодноразово демонстрували, що не планують відмовлятися від планів на Україну
Кремль шантажує США заради поступок від України – ISW
27 сiчня, 10:08
Джоанді розповів, що перш ніж потрапити на війну, він пропрацював вісім місяців у Москві
На Куп’янщині ЗСУ взяли в полон громадянина Куби з чудернацьким позивним
4 сiчня, 19:58
Під ударом були бурові установки імені Філановського, Юрія Корчагіна і Валерія Грайфера
Сили оборони уразили три бурові установки «Лукойлу» в Каспійському морі
11 сiчня, 15:58
Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
18 сiчня, 15:48

Події в Україні

«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові
«Треба тільки зносити». Терехов оцінив масштаби руйнувань у Харкові
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
Зеленський відзначив орденами «За мужність» воїна та воєнкора: що відомо
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
Сили оборони вразили центр виробництва FPV-дронів росіян
П’ятирічні близнюки дивом вціліли під час удару дронів по Сумах
П’ятирічні близнюки дивом вціліли під час удару дронів по Сумах
У Києві повітряна тривога тривала 41 хвилину
У Києві повітряна тривога тривала 41 хвилину
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів через загрозу обстрілів: деталі
«Укрзалізниця» обмежила рух поїздів через загрозу обстрілів: деталі

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Вчора, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Вчора, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua