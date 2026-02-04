Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто
Терехов: Будемо працювати для того, щоб у людей була можливість залишатися тут
фото: igor.terehov.kh/Facebook

Ігор Терехов: «Кожен сам приймає рішення»

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що рішення про виїзд або повернення до міста кожен має ухвалювати самостійно. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Мені ще з початку війни часто ставили питання: «А що нам робити? Виїжджати чи не виїжджати?». А потім питали: «Повертатися чи не повертатися?». От хай Терехов нам скаже. Я ж завжди казав і зараз повторюю: кожен сам для себе приймає рішення і несе за це відповідальність», – наголосив мер Харкова.

За словами Терехова, частина мешканців, побоюючись за безпеку своїх родин і життя дітей, виїхала з Харкова з перших днів війни, а згодом повернулася до міста.

«Кожен сам прийме для себе виважене рішення, а я, як міський голова, моя команда, всі наші комунальні служби будемо працювати для того, щоб у людей була можливість залишатися тут, щоб у нашому місті було життя, працював транспорт, була робота», – підсумував міський голова.

Зауважимо, що на початку січня 2026 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці та закликав їх тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Згодом 23 січня він знову наголосив: «Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх».

Нагадаємо, через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.

Читайте також:

Теги: Харків Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Салтівському районі міста Харкова пролунав вибух у багатоповерхівці
Харків: через вибух невідомого предмета є загиблі та постраждалі (оновлено)
17 сiчня, 02:55
Наслідки атаки на приватний будинок у Харкові
Удар по будинку у Харкові: ДСНС показала кадри з наслідками
18 сiчня, 08:01
Наслідки атаки на Харків
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
24 сiчня, 07:35
Окупанти завдали комбінованого удару по Харківщині
Росіяни завдали комбінованого удару по Харкову: перші наслідки
Вчора, 02:26
Мер Харкова розповів про відновлення міської системи опалення міста після обстрілів цієї зими
Мер Харкова розповів про зміну тактики російських обстрілів
Вчора, 21:11
Росія вдарила по Харкову ракетами
Росія вдарила по Харкову ракетами
Сьогодні, 01:55

Політика

Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто
Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
Україна узгодила з НАТО, Британією та Німеччиною пріоритети напередодні «Рамштайну»
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
Україна очікує на реакцію США через порушення Росією енергетичного перемирʼя
Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ через російські обстріли
Україна ініціює внесення змін до статуту МАГАТЕ через російські обстріли
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним
Терехов розповів, що відчуває, коли Кличка порівнюють з ним
Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування
Буданов наростив рейтинг довіри після призначення головою Офісу президента, – опитування

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua