Мер Харкова відповів, чи буде, як Кличко, закликати жителів залишати місто

Терехов: Будемо працювати для того, щоб у людей була можливість залишатися тут

Ігор Терехов: «Кожен сам приймає рішення»

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що рішення про виїзд або повернення до міста кожен має ухвалювати самостійно. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Мені ще з початку війни часто ставили питання: «А що нам робити? Виїжджати чи не виїжджати?». А потім питали: «Повертатися чи не повертатися?». От хай Терехов нам скаже. Я ж завжди казав і зараз повторюю: кожен сам для себе приймає рішення і несе за це відповідальність», – наголосив мер Харкова.

За словами Терехова, частина мешканців, побоюючись за безпеку своїх родин і життя дітей, виїхала з Харкова з перших днів війни, а згодом повернулася до міста.

«Кожен сам прийме для себе виважене рішення, а я, як міський голова, моя команда, всі наші комунальні служби будемо працювати для того, щоб у людей була можливість залишатися тут, щоб у нашому місті було життя, працював транспорт, була робота», – підсумував міський голова.

Зауважимо, що на початку січня 2026 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до жителів столиці та закликав їх тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла. Згодом 23 січня він знову наголосив: «Ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх».

Нагадаємо, через масований обстріл енергетичної інфраструктури тисячі харків'ян залишаться без тепла у лютий мороз. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження системи теплопостачання доведеться вимушено злити теплоносій з однієї з найбільших ТЕЦ.