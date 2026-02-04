Росія вдарила по Харкову ракетами

У Салтівському районі Харкова пошкоджені приватні житлові будинки

Вночі 4 лютого російська окупаційна армія вдарила ракетами по Харкову. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

Терехов зазначив, що росіяни завдали два ракетні удари: один – у найближчому передмісті Харкова, інший – у Салтівському районі міста.

Внаслідок влучання у Салтівському районі пошкоджені приватні житлові будинки. Крім того, є інформація про влучання ворожого БпЛА типу «Молнія» у цьому ж районі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські терористи атакували ударним дроном типу Shahed житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова

Зазначається, що удар припав на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння.

До слова, цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню. Таку оцінку наслідкам російських атак по Харкову розповів міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому».

За словами мера Харкова, нинішні атаки РФ значно відрізняють від минулорічної зими. Адже зараз Росія б’є по енергетиці країни. «Нас хочуть залишити без світла, тепла, води, але, окрім енергетики, страждає все інше – і житловий фонд, і офісні приміщення. Станом на сьогодні в місті пошкоджено більш ніж 10 тис. житлових будинків. Це на дві тисячі більше, ніж в минулому. Близько половини – це багатоповерхові житлові будинки й половина – приватні. Є будинки, по яких вже по другому та третьому разу прилітало. З цих пошкоджених будинків вже 4 тис. відновили, відбудували», – розповів мер міста.

Нагадаємо, російські війська вдарили безпілотником по одному з ринків Харкова. Ворог поцілив по ринку у Слобідському районі міста.