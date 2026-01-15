Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові

Терехов: Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально

Російська терористична армія зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці – аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації», – наголосив мер.

Терехов додав: «Я вірю в наших комунальників та енергетиків – вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті».

Зауважимо, що 14 січня міністр енергетики Денис Шмигаль розхвалив Харків за підготовку до енергетичної кризи. «Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я скажу, не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів, ми до цього готові», – сказав він під час виступу у Верховній Раді.

Зокрема, 14 січня президент України Володимир Зеленський на енергетичній нараді наголосив: «Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення».

Також 15 січня Володимир Зеленський «подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах».