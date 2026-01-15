Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
Терехов: Я вірю в наших комунальників та енергетиків
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Терехов: Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально

Російська терористична армія зруйнувала великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури у Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

«Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці – аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації», – наголосив мер.

Терехов додав: «Я вірю в наших комунальників та енергетиків – вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально. Інформацію даватимемо оперативно й по суті».

Зауважимо, що 14 січня міністр енергетики Денис Шмигаль розхвалив Харків за підготовку до енергетичної кризи. «Харків готувався. І обласна, і місцева влада підготували місто. Є мобільні котельні, є відповідна генерація розподілена. Київ, на жаль, був підготовлений набагато слабше. Я скажу, не підготовлений зовсім. Тому зараз прийдеться вживати кризових заходів, ми до цього готові», – сказав він під час виступу у Верховній Раді.

Зокрема, 14 січня президент України Володимир Зеленський на енергетичній нараді наголосив: «Бачимо, як багато зроблено, зокрема, в Харкові – там місцева влада підготувалась. Київ, на жаль, зробив значно менше – дуже мало зроблено в столиці. І навіть цими днями не бачу інтенсивності – треба зараз це все терміново виправляти. Повинні бути рішення».

Також 15 січня Володимир Зеленський «подякував обласній та міській владі Харкова за дуже відповідальний підхід в організації роботи енергосфери у надзвичайних обставинах».

Читайте також:

Теги: Харків енергетика Ігор Терехов відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наркотики, алкоголь, кров та догляд за дітьми. Перші рішення нового керівника Міненерго (документ)
Наркотики, алкоголь, кров та догляд за дітьми. Перші рішення нового керівника Міненерго (документ)
18 грудня, 2025, 09:16
В Одесі вже кілька днів майже немає світла
В Одесі через відсутність світла люди перекривали вулиці: влада зробила заяву
18 грудня, 2025, 21:51
У Дніпрі місцеві мешканці одного з будинків напали на енергетиків, які зазнали тілесних ушкоджень
У Дніпрі на енергетиків ЦЕК напали мешканці будинків, яким раніше не вимикали світло
19 грудня, 2025, 16:00
Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом
Росія вдарила по Миколаєву та області: виникли проблеми зі світлом
20 грудня, 2025, 00:31
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
Росія масовано атакувала Херсон: частина міста знеструмлена
28 грудня, 2025, 06:59
На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
На окупованій Донеччині зникло світло після атаки БпЛА
10 сiчня, 03:27

Події в Україні

Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
Вчора – хвалили, сьогодні – бомбили. Росіяни знищили великий енергообʼєкт у Харкові
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 25 хвилин
Герой мему «Мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ
Герой мему «Мені нравиться, як воно горить» мобілізувався до ЗСУ
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть
До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози
До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози
«Все сталося за секунди». Жінка, яка прибирала зупинку у Львові розповіла про удар «Шахедом»
«Все сталося за секунди». Жінка, яка прибирала зупинку у Львові розповіла про удар «Шахедом»

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua