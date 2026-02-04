Терехов анонсував будівництво у Харкові першого підземного дитячого садка

Підземна школа, на перший погляд, мало відрізняється від звичайної. Немає лише вікон…

Мер Харкова: «Ми першими в Україні побудували першу підземну школу, яких у Харкові на сьогодні вже вісім, будуємо ще три»

Через постійні обстріли Харків вимушений будувати підземні простори та відкривати підземні школи. Також анонсовано будівництво першого підземного дитячого садка. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» мер міста Ігор Терехов.

«Вже розробили проєктно-кошторисну документацію на підземний дитячий садочок, і маю надію, що в цьому році будемо його будувати. З одного боку, це – новий проєкт, радість, коли діти навчаються, але це і сумно, бо наші діти вимушені навчатися саме так», – заявив мер Харкова.

Крім цього, в Харкові вже діють та будуються нові підземні школи. «Ми були першими у світі, хто переобладнав станцію метрополітену під підземну школу. При цьому станції працюють одночасно і за своїм прямим призначенням. Крім цього, ми першими в Україні побудували першу підземну школу, яких у Харкові на сьогодні вже вісім, будуємо ще три», – розповів Ігор Терехов.

Попри безпекову необхідність, Терехов не хоче, щоб життя Харкова відбувалося під землею. Однак місто продовжує будувати школи та безпечні простори для містян під землею. «Одразу скажу, що дуже не хочу, аби ми переїжджали під землю. Дуже не хочу. Бо Харків завжди був комфортним сонячним містом і ним залишається. Принаймні ми намагаємося так робити, попри війну: це, сказав би так, – наш внутрішній генотип і наша ментальність. Але ми вимушені сьогодні будувати підземні простори та відкривати підземні школи», – пояснив міський голова.

Раніше Ігор Терехов в інтерв’ю «Главкому» розповів, що цієї зими Росія зосередила свої атаки на енергетичному секторі України, зокрема й у Харкові. У місті без тепла та світла залишаються десятки тисяч будинків, а деякі навіть не підлягають відновленню.

Також в інтерв’ю «Главкому» Ігор Терехов розповідав, що ворог вчиться та змінює тактику обстрілів по Харкову. Це ускладнює процес відновлення енергоструктури та теплопостачання в місті. Разом із цим нинішню зиму Терехов називає найважчою за всю історію війни в Україні.